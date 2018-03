ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: il centrodestra, Senato a Romani e Camera a M5S (22 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: centrodestra, Senato a Paolo Romani e Camera a M5S. Sarkozy, indagato per fondi illeciti dalla Libia, nega responsabilità.

CENTRODESTRA, LE PRESIDENZE DELLE CAMERE: SENATO A ROMANI DI FI, CAMERA A M5S

Un summit proficuo, questo è stato l'incontro tra i leader della coalizione di centrodestra Salvini, Berlusconi e Meloni. Al termine del vertice i tre hanno fatto sapere di aver dato via libera alla presidenza della Camera per un pentastellato, arrogandosi però la presidenza del Senato per la loro coalizione. Nella nota a margine dell'incontro i tre sottolineano che riconoscono la vittoria del M5S, e faranno di tutto per far avere agli altri gruppi parlamentari presenti in Parlamento la carica di Vice presidente di una delle due camere. Il toto nomine vedrebbe in pole per la coalizione il nome di Paolo Romani, vicinissimo all'ex cavaliere.

SARKOZY INDAGATO PER FONDI ILLECITI DALLA LIBIA, NEGA RESPONSABILITA'

Dopo due giorni in stato di fermo, l'ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato iscritto nel registro degli indagati. Ed ufficialmente è stato posto "sotto controllo giudiziario", cioè non agli arresti domiciliari, ma con l'obbligo di comunicare tutti i suoi spostamenti. A Sarkozy vengono contestati finanziamenti illeciti ricevuti dalla Libia nel 2007 per finanziare la sua campagna elettorale. A riportare la notizia è il sito ufficiale del quotidiano Le Monde, che specifica come all’ex Presidente siano contestate le accuse di corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici. Sarkozy è stato interrogato per 25 ore complessive, e secondo indiscrezioni avrebbe negato tutte le responsabilità che gli sono state addebitate.

SI DIMETTE IL PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEL VATICANO

Monsignor Viganò ha rappresentato le sue dimissioni nelle mani del Papa. Viganò che aveva l'importante carica di prefetto della Segreteria per la Comunicazioni papale era finito sotto accusa per la storia della lettera del papa emerito, "tagliata" in maniera del tutto inopportuna. Il taglio riguardava una critica molto pesante di Ratzinger relativamente a un teologo tedesco, che Papa Francesco aveva inserito come autore della collana "la Teologia di Papa Francesco", collana recentemente data alla stampa. Le dimissione sono state accettate a malincuore da Bergoglio, che ha affidato il ruolo di responsabile delle comunicazioni pontificie al monsignor Adrian Ruiz. Viganò non è stato comunque esautorato del tutto, essendo stato nominato Assessore per il Dicastero della comunicazione, con preghiera dello stesso Pontefice di prestare la sua opera professionale per "guidare con la sua esperienza" la persona che sarà scelta a capo del dicastero.

PONTE PASQUALE A RISCHIO MALTEMPO

Una nuova formazione ciclonica potrebbe mettere a rischio le ferie pasquali, ferie che servono a tanti italiani per poter ricaricare le batterie dopo il lungo e freddo inverno passato. La responsabile di tale situazione è l'aria fredda proveniente dal nord Europa, con il ghiaccio che non riesce a essere scacciato a causa della mancanza dell'alta pressione delle Azzorre, insolitamente latitante in questo periodo dell'anno. La situazione pesante già oggi, con molteplici nevicate su tutto l'arco alpino, peggiorerà nella giornata di domani con le temperature che si abbasseranno ulteriormente. In tale contesto spicca la nota di Coldiretti, che evidenzia come almeno il 20% del raccolto sia andato distrutto a causa delle gelate di quest'inverno.

ESPLOSIONE PALAZZINA CATANIA, SOTTO INDAGINE CAPO DEI VIGILI DEL FUOCO

E' stato iscritto al registro degli indagati Marcello Tavormina il capo squadra dei vigili del fuoco che ieri è intervenuto insieme ai suoi uomini nel centro di Catania. Per il magistrato di turno, Tavormina con "imperizia" non ha valutato bene i fatti e con il suo intervento ha provocato lo scoppio che ha distrutto una palazzina. Nello scoppio sono morte 3 persone, tra cui due colleghi di Tavormina. Lo stesso capo squadra risulta ferito, come ferito in maniera molto più grave risulta un'altro vigile, Giuseppe Cannavò che lotta invece tra la vita e la morte. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'appartamento dove la squadra era intervenuta era satura di gas a causa di un tentativo di suicidio di Giuseppe Longo, anche Longo è deceduto nello scoppio.

FLORENZI: "ITALIA-SVEZIA MACCHIA INDELEBILE"

Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro della Nazionale azzurra in vista delle sfide amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Per il giallorosso impossibile non partire da dove la Nazionale ha finito, ovvero la cocente delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. "Italia-Svezia resta per noi una macchia indelebile. Siamo consapevoli che abbiamo fatto una brutta figura per tutta l'Italia e non credo che due o tre partite, due-tre vittorie, basteranno per levare questa macchia. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza e ci vorrà organizzazione, quella che hanno già iniziato a dare chi è più bravo di me sotto questo aspetto, ovvero chi sta provando a dare una impronta importante per questa Nazionale che verrà."



