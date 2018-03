Eurojackpot/ Estrazione n 12/2018: i numeri vincenti! (oggi, 23 marzo 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 12/2018: numeri vincenti del 23 marzo 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

23 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

È arrivato a 17 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi, venerdì 23 marzo 2018, con una nuova estrazione. L'appuntamento con la fortuna si rinnova stasera con la sfida con il resto d'Europa. L'auspicio è che l'Italia torni protagonista, visto che negli ultimi concorsi non è andata proprio bene. I “giocatori azzurri” sono pronti a scendere in campo. No, non ci riferiamo all'amichevole con l'Argentina della Nazionale di Gigi Di Biagio, bensì alla squadra di appassionati di Eurojackpot. Ed è una squadra davvero ricchissima e molto “agguerrita”, del resto la vincita più alta della settimana scorsa realizzata in Italia è di poco meno di 300 euro. C'è da fare di più e meglio oggi, anche perché le vincite in questo gioco possono essere davvero importanti. Ne sa qualcosa colui (o colei) che la settimana scorsa ha vinto circa 515 mila euro con il 5+0. Nessuno invece riuscì a indovinare tutta la combinazione fortunata, quindi l'assalto riparte oggi...

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Sempre milionario il montepremi di Eurojackpot, che vede in gara 18 Paesi ogni venerdì. Chi non ha familiarità con questo gioco ma vuole cimentarsi in questa speciale corsa sappia che partecipare è semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Sono 12 le categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, per questo gioco al quale si può partecipare in ricevitoria e online. Con il 4+2 ad esempio sono stati vinti quasi 6 mila euro. Quindi le strade per la vittoria sono diverse e molte ricche. Tutto passa dai numeri vincenti: tra qualche ora li raccoglieremo in diretta per permettervi di controllare le vostre schedine, augurandovi già in questa occasione di ottenere una buona vincita. La combinazione fortunata di venerdì scorso è stata la seguente: 4-27-37-48-49, Euronumeri 3-4. Presto dunque vi parleremo della nuova, ma ora vi auguriamo buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

