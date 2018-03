Frosinone, pastore ucciso e fatto a pezzi/ Ultime notizie: è di Armando Capirchio il corpo, scomparso da mesi

Frosinone, pastore ucciso e fatto a pezzi: la vittima è Armando Capirchio, scomparso lo scorso ottobre. Per il suo delitto era già stato arrestato un uomo a dicembre.

23 marzo 2018 Emanuela Longo

Frosinone, pastore ucciso e fatto a pezzi (LaPresse)

Un nuovo giallo dai contorni decisamente macabri si è registrato oggi a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto dagli uomini dei Carabinieri grazie all'importante lavoro svolto dagli speleologi del Soccorso Alpino. Dopo le primissime indagini, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è stato possibile procedere al suo riconoscimento: si tratta di Armando Capirchio, un pastore di 58 anni e del quale si erano perse le tracce dallo scorso 23 ottobre. Il suo corpo è stato trovato fatto a pezzi. In realtà, il ritrovamento del cadavere per gli inquirenti potrebbe rappresentare non tanto l'inizio di un giallo quanto piuttosto la chiusura di un cerchio poiché, il 12 dicembre scorso, era stato arrestato un uomo di 52 anni, anche lui residente a Vallecorsa e accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere del pastore. Allora però, il suo corpo non era ancora stato trovato ma le indagini non si erano mai di fatto concluse. Secondo quanto trapelato dal lungo lavoro degli investigatori, tra la vittima e la persona ritenuta responsabile del macabro delitto, da tempo vi erano rancori reciproci legati proprio al pascolo.

UN ARRESTATO PER IL DELITTO DI CAPIRCHIO

Il corpo di Armando Capirchio, come specificato da Il Messaggero, è stato rinvenuto nella giornata odierna in località Ambrifi, nel territorio di Lenola, comune pontino al confine con Vallecorsa. Il cadavere del pastore si trovava ridotto in pezzi e nascosto in due buste di plastica. L'uomo arrestato nei mesi scorsi con l'accusa di essere il responsabile dell'omicidio si chiama Michele Cialei. A portare al suo arresto era stato il ritrovamento di tracce ematiche appartenute alla vittima che fino ad oggi risultava ancora scomparsa, sia nel bagagliaio della sua auto che sugli abiti che indossava proprio quando il pastore aveva fatto perdere le tracce. A far stringere il cerchio attorno a lui anche il fatto che il suo fucile da caccia avesse esploso alcuni colpi. Il ritrovamento del cadavere e le condizioni macabre in cui è stato ridotto potrebbero ora compromettere ulteriormente la posizione dell'uomo arrestato. Lo scorso febbraio erano emersi altri dettagli relativi ai risultati degli uomini del Ris e che in più punti avevano raccolto Dna diverso da quello di Cialei, facendo intendere la presenza di un possibile complice nella fase di occultamento di cadavere del povero pastore ucciso.

