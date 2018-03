La Venere di Botticelli, il segreto nel mantello/ Un polmone nascosto è il simbolo della vita

La Venere di Botticelli, il segreto nel mantello: un polmone nascosto è simbolo della vita. L'ipotesi arriva da uno studio di Davide Lazzeri. Interessante scoperto sul quadro rinascimentale.

23 marzo 2018 Matteo Fantozzi

La Venere di Botticelli, il segreto nel mantello

Emergono interessanti scoperte dagli studi de La Nascita di Venere di Sandro Botticelli, una situazione che non è facile da cogliere ma che nasconde davvero un mondo parallelo. Ad avanzare questa ipotesi è stato Davide Lazzeri studioso della medicina nell'arte che sotto il mantello presente nel quadro ha visto un polmone. Questi ha voluto sottolineare a La Repubblica: "C'è un polmone segreto che nella filosofia neoplatonica, in voga alla corte dei Medici, simboleggiava il soffio della vita". Una situazione che non può non essere definita particolare e che sicuramente crea grandissima curiosità e attenzione da parte di chi osserva con tanta attenzione tutto ciò che ruota attorno all'arte. Questi ha poi svelato che i suoi studi personali sono partiti dall'analisi di quanto rappresentato dagli studiosi Blech e Doliner che erano stati diffusi nel 2009 ad arrivare alla sua ''Interpretazione personale e speculativa'' apparsa su Acta Biomedica.

L'OPERA DI SANDRO BOTTICELLI

La Nascita di Venere di Sandro Botticelli è una tempera su tela di lino che è datato tra il 1482 e il 1485 ed è al momento visibile nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Le dimensioni del quadro sono davvero maestose con un'altezza di 172 cm e una larghezza che sfiora i tre metri, 278 cm per la precisione. Al centro dell'opera si erge la Venere, bellissima e senza vestiti, coperta nelle zone intime solo dai suoi lunghi capelli, sorge da una enorme conchiglia simbolo della nascita. Da un lato c'è Zefiro, vento fecondatore, che abbracciato a una donna la riscalda soffiando. Rimangono dubbi su chi sia il personaggio femminile al suo fianco. Dall'altra parte invece una delle Ore sta assistendo al passaggio delle stagioni. Sicuramente c'è grande equilibrio e un rispetto della prospettiva veramente molto studiato con il corpo della Venere che si trova perfettamente al centro dell'opera. Viene considerato da molti critici il punto fermo del Rinascimento italiano.

