Oroscopo Paolo Fox/ Cancro, finale di settimana positivo. Leone, che weekend! (oggi 23 marzo 2018)

23 marzo 2018

23 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX: VENERDI' 22 MARZO 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di venerdì 22 marzo 2018. Cancro: rispetto all'inizio della settimana questa finale appare molto positiva. E' un periodo in cui siete molto forti e apparite anche agli occhi delle persone in questo modo. Leone: questo week end sarà di gran successo. In questo momento apparite molto luminosi. Con Mercurio, Venere e il sole favorevoli siate pronti ad affrontare differenti situazioni. Per i Pesci il 2018 si sta rivelando un buon anno. Sarà un periodo di grande forza per il vostro segno, da vivere nel migliore dei modi. Una giornata interessante in vista anche per l'Acquario. Avete Mercurio e Venere molto positive. Ora è il momento di ribellarsi, dato che da maggio entrerà Urano nel vostro segno e con questo transito vi saranno enormi cambiamenti. Capricorno: deve finire il mese di marzo. Anche se il mese potrebbe apparire in un certo qual modo di stasi, comunque si è avuta una grande crescita da parte vostra anche se con molta fatica.

AMORE AL TOP PER...

Per la Bilancia entro domenica sarà possibile verificare la veridicità di un sentimento. In questo periodo gli unici che rimangono pieni di dubbi sono coloro che vogliono passare del tempo con le persone che amano, ma non ci riescono o coloro che invece hanno promesso delle realtà come il fidanzarsi e si sentono stressati. Per la Vergine invece questa non è la giornata migliore per l'ambito amoroso. Domenica le prospettive sono migliori con una belle energia. Le cose comunque sono positive, dato che siete voi a scegliere della vostra vita. Chi è single tra i nati sotto il segno dell'Ariete deve concedersi ma con molta razionalità. Per il Leone in questo periodo sono favorevoli gli incontri, nonché il gusto di trascorrere il tempo con gli amici. Il Cancro non deve cercare alternative ad amori che sono maturati da anni.

LAVORO AL TOP PER...

Amici dell'Ariete, avete ancora Saturno contro che vi porta a dei problemi dal punto di vista lavorativo, ma possono essere facilmente superati. Le battaglie sono sempre presenti e per voi no ci sono problemi nell'affrontarle. Per i nati sotto il segno del Sagittario, in ambito lavorativo non esitate in questi giorni dato che potrebbero esserci delle buone novità. Per il Toro momento di recupero anche dal punto di vista economico anche se questi soldi in più serviranno a colmare le spese che hai avuto nell'anno precedente. Per i Pesci periodo di grandi trattative e accordi da portare avanti senza paura. Avrete dei buoni successi personali.

