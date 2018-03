TOTTI COME SAN FRANCESCO/ Dopo Leo Messi tocca al Capitano: Roma Barcellona è già qui

Totti come San Francesco: Murales a Roma dello street artist Tvboy in Vicolo Savelli. Un'opera col pensiero alla prossima sfida in Champions League dei giallorossi contro il Barcellona

23 marzo 2018 Fabio Belli

Murales di Francesco Totti a Roma

In una giornata segnata dai murales spuntati a Roma con Di Maio e Salvini immortalati in un bacio alla Breznev e con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo di colore, lo street artist TvBoy ha svelato anche un'altra nuova opera: un Francesco Totti in versione San Francesco, con delle colombe in mano, pronto a parlare agli uccelli così come ha fatto ai tifosi in tanti anni di carriera. In attesa che qualcuno capisca, sicuramente il murales promette di diventare famoso come quello al Rione Monti, che pure ha dovuto essere più volte restaurato, ma rappresenta uno dei luoghi di culto del tifo romanista in città. Anche nella sua nuova veste da dirigente Totti resta amatissimo dai supporters giallorossi, che saranno sicuramente d'accordo nel vederlo ammantato da un'aurea di santità in un'opera di Street Art.

IL POST SU FACEBOOK

Questo il testo del post su Facebook di TvBoy, dedicato al murales per Francesco Totti: "Roma, Vicolo Savelli. Dopo la santificazione di #LeoMessi per mantenere la par condicio in occasione della prossima partita di #Champions #Barça #Roma ecco anche la santificazione di una leggenda del Calcio #FrancescoTotti per l’occasione diventato San Francesco da Roma..." Certo, Totti non sarà in campo nel quarto di finale di Champions, Messi invece sì: e non per mischiare il sacro con il profano, ma chissà se a stuzzicare gli dei non si rischi di inscenare, da parte della Pulce 5 volte pallone d'oro, una vendetta in stile Ezechiele 25:17... Pulp Fiction Docet. Nel frattempo, da Francesco Totti e TvBoy, solo pace e bene.

