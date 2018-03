Taser, pistole elettriche per la polizia italiana/ Via libera anche per i carabinieri

Taser, pistole elettriche per la polizia italiana: via libera anche per i carabinieri. Una nuova arma in dotazione per le nostre forze dell’ordine a partire da oggi: sperimentazione al via

Il Taser X2 in dotazione alle forze dell'ordine italiane

Parte la sperimentazione del taser in Italia. La nostra polizia sarà infatti dotata da oggi della nota pistola che spara scosse elettriche, e che abbiamo imparato a conoscere in particolare nelle pellicole americane. E' infatti la prima volta che viene introdotto questo tipo di arma nel Bel Paese, e la fase di “test” si svolgerà in sei città italiane, leggasi Milano, Padova, Reggo Emilia, Caserta, Brindisi e infine Catania. La pistola spara una scossa elettrica che immobilizza l’eventuale aggressore, malvivente o ladro, permettendo così di evitare una colluttazione corpo a corpo, o comunque uno sparo con un proiettile al piombo. Il taser non sarà in dotazione solamente alla polizia, ma anche al corpo dei carabinieri, nonché ai soldati. Ad ufficializzare l’introduzione di questa nuova arma, è stato il prefetto Vittorio Rizzi, capo della direzione anticrimine, che lo scorso 20 marzo ha autorizzato il tutto.

I DETTAGLI TECNICI

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il modello di cui verranno dotati polizia, carabinieri e militari, si chiamerà X2, sarà di colore nero o giallo, e avrà dure ricariche per le scosse, nonché una torcia incorporata e un mirino laser. Tale arma rilascerà una scarica elettrica controllata e regolare di circa cinque secondi, e sarà possibile colpire un bersaglio fino a sette metri di distanza. Prima che il taser venga utilizzato con regolarità dalle varie forze armate, sarà necessario una formazioni di tutti gli uomini coinvolti, anche se, va detto, l’arma ha un utilizzo molto più semplice rispetto ad una normale pistola. Per seguire l’operato delle forze dell’ordine, nonché capire i loro progressi, verrà applicata sulla divisa una telecamera dotata di visori notturni e di alta risoluzione, e che si attiverà solo quando verrà tolta la sicura al taser.

