Concarena, morto alpinista/ Precipitato davanti agli occhi dell’amica: fatale il volo di 200 metri

Concarena, morto alpinista: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock

Il massiccio della Concarena dove è avvenuta la tragedia

Una nuova tragedia sui monti italiani. Nelle scorse ore è infatti scomparso un 41enne climber bergamasco, sul massiccio montuoso della Concarena, nelle Prealpi bergamasche. Le cause sono ancora da accertare, ma pare che l’alpinista sia scivolato di fronte agli occhi impotenti dell’amica, che stava scalando la cima assieme: fatale per l’uomo è stata la caduta di 200 metri. I Carabinieri della stazione di Capo di Ponte stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, con la tragedia che è avvenuta nella “Via della felicità”, tra l’altro, aperta di recente. A lanciare l’allarme, favorendo quindi l’arrivo dei soccorsi, è stata la stessa amica, visibilmente scioccata dopo aver assistito alla tragica scena. Subito è decollata un’eliambulanza dall’ospedale Civile di Brescia, con a bordo un tecnico del soccorso alpino, ma ovviamente, quando sono riusciti a recuperare l’uomo, questi era già deceduto.

L’ARRIVO DEI SOCCORSI

La salma del 41enne bergamasco è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale di Esine, in provincia di Brescia, dove è stata allestita la camera mortuaria. In Val Camonica è stata portata anche l’amica, incolume, imbragata con l’elicottero durante le fasi del soccorso. Il massiccio della Concarena, dove è avvenuta la tragedia, si trova vicino ad Ono San Pietro, separando di fatto la bresciana Valcamonica dalla bergamasca Val di Scalve. Si tratta di una zona molto frequentata dagli alpinisti, vista la formazione calcarea molto simile a quella delle Dolomiti. La caduta dell’alpinista di Bergamo è avvenuta attorno alle ore 9:30, quando è appunto arrivata la chiamata ai soccorsi. Nonostante la nebbia e il nevischio in quota, l’elicottero è riuscito a raggiungere il luogo della tragedia, anche se ormai non vi era più nulla da fare.

