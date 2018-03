DONNA INCINTA RESPINTA AL CONFINE CON LA FRANCIA/ Torino, Destinity muore dopo il parto, il bimbo è vivo

Donna incinta respinta al confine con la Francia: la nigeriana Destinity, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Stava tentando di ricongiungersi con la sorella, Destinity, la nigeriana incinta gravemente malata respinta al confine dalla gendarmeria francese. Insieme al marito, anche lui richiedente asilo, aveva sfidato il freddo e la fatica provando la traversata del Colle della Scala, ma quando i militari francesi li hanno scovati non hanno esitato un attimo e l'hanno riportata in Italia. Paolo Narcisi, presidente dell’associazione Rainbow4 Africa, che si occupa di fornire assistenza ai migranti nella zona, a Repubblica ha raccontato:"Li hanno lasciati davanti alla saletta di Bardonecchia senza nemmeno bussare alla dottoressa che era di turno all’interno". Il dramma si è consumato la notte del 9 febbraio, più di un mese fa, quando Destinity faticava a respirare e non riuscava neanche a stare seduta a causa di un linfoma arrivatole al petto. Da qui il trasporto in ospedale, prima a Rivoli e e poi al Sant'Anna di Torino, dov'è rimasta ricoverata per più di un mese, spegnendosi giovedì.

LA NASCITA DI ISRAEL

Prima di morire, però, Destinity il suo piccolo miracolo lo ha compiuto. Ha dato alla luce Israel, un bambino di 900 grammi dato alla luce premature grazie alle cure dei medici e degli infermieri del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretta dalla professoressa Tullia Todros e dell'ematologia ospedaliera delle Molinette diretta dal dottor Umberto Vitolo. Adesso Israel si trova nella Terapia Neonatale del Sant'Anna, diretta dalla professoressa Enrica Bertino. La professoressa Todros spiega:"Il bambino sta bene nonostante sia nato pretermine. Abbiamo cercato di portare la gravidanza il più in là possibile compatibilmente con le condizioni della mamma. Quando abbiamo deciso di farlo nascere era perché non si poteva più aspettare". La dirigente del reparto ha aggiunto:"Il bambino ora pesa quasi 900 grammi. All'inizio ha avuto bisogno di assistenza nella respirazione ma va meglio. Sta diventando progressivamente sempre più autonomo e siamo cautamente ottimisti ma sarà un processo lungo".

© Riproduzione Riservata.