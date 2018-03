Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto 24 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 36/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 24 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.36/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Anche oggi, sabato 24 marzo 2018, Superenalotto, Lotto e 10eLotto sono pronti per decretare i nuovi vincitori: quanti saranno i giocatori a tagliare il traguardo finale? Difficile da dire adesso, dato che dovremo attendere l'estrazione dei numeri vincenti per scoprire il nostro destino. Possiamo però ingannare l'attesa dedicandoci alla statistica delle vincite, anche per mantenerci informati sul mondo della Sisal. Nell'ultimo appuntamento il premio maggiore del Lotto è stato centrato nel Trevigiano, a Preganziol, grazie ad un terno del valore di 54 mila euro e giocato su Tutte le ruote. A Napoli sono stati realizzati invece circa 37 mila euro grazie a d una quaterna e quattro terni giocati su Tutte le ruote, mentre un giocatore di Trento è riuscito a superare i 31 mila euro grazie a quaterna e quattro terni indovinati su Firenze. Molto simili le vincite registrate invece al 10eLotto: il premio più alto è stato assegnato a Roma. 50 mila euro per un fortunello che ha realizzato un 9 con opzione Oro, mentre 25 mila euro per un appassionato della provincia di Napoli, di Pomigliano d'Arco, che ha centrato un 6 con opzione Oro. Sei numeri vincenti e Doppio Oro infine per un vincitore di Castelfidardo (Napoli), che è riuscito a portarsi a casa 18 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot lievita sempre di più, in previsione del concorso del SuperEnalotto di questa sera. Il primo bottino in palio avrà il valore di 118,6 milioni di euro: la sestina vincente verrà finalmente estratta? Per fortuna le quote minori permetteranno comunque a tutti i giocatori di poter portare a casa i bottini previsti dal gioco Sisal, spesso più consistenti del previsto. L'ultimo appuntamento ha visto infatti tre fortunelli salire al primo posto della classifica delle vincite grazie al 5 ed al premio di oltre 66 mila euro. Un unico appassionato ha invece centrato il 4+ del valore di più di 41 mila euro, mentre 66 giocatori hanno sfiorato i 2.800 euro grazie al 3+. Sale, anche se di poco, il premio del 4 che nell'ultima estrazione ha premiato 497 appassionati con 411,78 euro a testa. Rimane invariato invece il 3, con un premio di 27,99 euro e 21.927 vincitori. Si distacca dalla soglia precedente il 2, che raggiunge 5,34 euro: i vincitori sono stati 356.293. Cinque euro tondi, cifra di sicurezza, per il premio dello 0+ e per i 21.385 giocatori che hanno realizzato la combinazione. 9.799 appassionati hanno invece conquistato 10 euro a testa grazie all'1+, mentre 1.545 vincitori hanno indovinato il 2+ da 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Manca pochissimo prima che il nuovo concorso del Lotto ci riveli i numeri vincenti di oggi ed i realtivi vincitori. Ancora tanti appassionati del gioco Sisal devono di certo ultimare i propri doveri di giocatore e completare la schedina da giocare questa sera. I numeri possono essere insidiosi e creare qualche difficoltà, soprattutto se si pensa che potremmo vincere premi importanti. Per questo molti aspiranti vincitori preferiscono affidarsi alla storica smorfia napoletana, giusto per evitare di doversi inventare numeri e combinazioni di sana pianta. Anche la nostra Rubrica si è affidata all'oracolo partenopeo, a cui abbiamo sottoposto la news di oggi. Parliamo di giustizia e riposo: quale collegamento c'è fra le due cose? Secondo alcuni ricercatori, le scarse ore di sonno potrebbero compromettere il verdetto dei giudici, andando ad inasprire le pene previste per i reati. Lo studio è stato pubblicato sul magazine del National Institutes of Health ed ha concluso che chi riposa meno finisce per dare condanne più severe del 5% rispetto ai colleghi giudici che hanno avuto un riposo più prolungato. Ovviamente lo stesso studio sottolinea come il verdetto finale viene influenzato da fattori diversi. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il giudice, 50, il riposo, 89, la condanna, 38, la severità, 79, ed il crimine, 40. Come Numero Oro scegliamo invece il sonno, 60.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto stanno per scoprire il destino del Jackpot: ci sarà un vincitore? I numeri vincenti di questa sera potrebbero permettere alla sestina tanto sognata di affacciarsi finalmente all'orizzonte dei premi e scegliere uno dei giocatori in gara. Facile sentirsi mancare la terra sotto ai piedi durante la scoperta della propria vittoria: anche per questo è meglio agire nel momento di maggiore lucidità ed organizzare un piano accurato. Soprattutto se parliamo dei numerosi progetti che vorremmo realizzare con il nostro bottino. Quale scegliere per primo? La nostra Rubrica vi dà anche oggi un'alternativa ai vostri dubbi grazie ad una delle iniziative di KickStarter, che ci parla questa volta di sicurezza. Quin Helmets promette di rivoluzionare il mondo della sicurezza dei motociclisti grazie ad un casco di tipo intelligente che permetta al guidatore si rimanere concentrato sulla strada. La tecnologia integrata in Quin Helmets permette infatti di gestire le mappe stradali, di effettuare chiamate a mani libere, di ascoltare la musica preferita e di interagire con Google Assistant. Si dovrà quindi semplicemente attivare le diverse funzioni grazie alla voce e per il resto, pensare a guidare. L'asta chiuderà i battenti fra 26 giorni ed il goal è già stato raggiunto: ancora pochi minuti di pazienza invece per i numeri vincenti di oggi!

