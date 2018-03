MAROCCO, ESTORSIONE A SFONDO SESSUALE/ Italiani ricattati dopo videochat bollenti: 23 arresti

Marocco, estorsione a sfondo sessuale: italiani ricattati dopo video-chat bollenti in rete. Scatta il ricatto: o paghi o mettiamo i filmati in rete. Polizia: sextortion in aumento.

La Polizia postale italiana e la Gendarmerie Royale del Marocco hanno disarticolato un'organizzazione criminale avente base nel Paese nordafricana specializzata nella cosiddetta "Sextortion", estorsione a sfondo sessuale nella cui rete erano finiti anche diversi italiani. Tutto aveva inizio attraverso la richiesta di amicizia su Facebook di una bellissima ragazza. Da qui il vortice risucchiava la vittima in maniera molto rapida: si iniziava attraverso semplici conversazioni, ma presto le chat diventavano prima fitte di provocazioni e poi bollenti, fino a sfociare in video-chat che si rivelavano letali per chi cadeva nella trappola dei marocchini. Dopo aver fatto compromettere le vittime, infatti, aveva inizio il ricatto: o paghi o diffondo i filmati in rete rovinando la tua reputazione. Le minacce erano molto circoscritte: i filmati sarebbero stati condivisi sui profili Facebook degli amici della vittima e addirittura su YouTube. Un ricatto bello e buono al quale molte persone, tra cui diversi italiani, hanno finito per piegarsi.

I PAGAMENTI E LE INDAGINI

L'estorsione a sfondo sessuale dell'organizzazione marocchina è stata smascherata in primis dagli agenti della Polizia Postale che, come riportato da Il Corriere della Sera, è riuscita a risalire agli autori della sextortion attraverso un'indagine molto fitta. Attraverso i nickname degli estorsori, gli agenti hanno scoperto il nominativo o l'indirizzo di pagamento alla quale la somma estorta veniva spedita: il tutto sfruttando i pochi dati a disposizione come indirizzo di posta elettronica e il numero della transazione effettuata. Da sottolineare anche la collaborazione con le forze di polizia africane che hanno individuato i responsabili delle estorsioni in diversi Paesi, tra cui appunto il Marocco. Proprio nel Paese nordafricano le società di money transfer ricevevano il denaro richiesto e lo incassavano in diverse città marocchine. La Polizia fa sapere che il fenomeno delle estorsioni a sfondo sessuale è in deciso aumento: solo dal 2012 al 2015 il numero delle denunce è cresciuto di oltre il 500%.

