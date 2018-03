MillionDay/ Estrazione di oggi, 24 marzo 2018: i numeri vincenti!

MillionDay, estrazione di oggi 24 marzo 2018: i numeri vincenti! Nuova vincita milionaria in arrivo? Le ultime notizie sul gioco di Lottomatica: la combinazione fortunata di questa sera

24 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

C'è grande attesa per il MillionDay in questa giornata ricca di estrazioni. Quali saranno i nuovi numeri vincenti? Per conoscere la risposta bisogna attendere le 19, ora in cui è in programma appunto l'estrazione del gioco di Lottomatica. Noi ci faremo trovare pronti per la raccolta della combinazione fortunata, permettendovi di verificare i numeri vincenti e la vostra giocata. Il MillionDay ha aperto i battenti il 7 febbraio scorso, quindi non ha ancora compiuto due mesi di vita, eppure si è rivelato un gioco particolarmente generoso, visto che finora ha distribuito oltre 15 milioni di euro. Per ora il contatore relativo ai vincitori registra 7 milionari: l'auspicio è che qualcuno oggi possa aggiornarlo aggiungendosi alla lista dei fortunati. Con una giocata di un euro per cinque numeri si può davvero cambiare la propria vita. A quale porta busserà la dea bendata stasera? A tal proposito vi auguriamo buona fortuna!

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

In questa giornata di estrazioni c'è grande attesa per quella del MillionDay. Appuntamento come sempre alle 19.00 per scoprire i numeri vincenti. Intanto vi diciamo che il 50 è ancora il numero più atteso nella cinquina vincente di questo gioco di Lottomatica. Manca infatti all'appello da 38 estrazioni. E così il 51, che invece non esce da ben 33 concorsi. Questi due numeri formano dunque una coppia tra le più giocate. In vista del concorso di oggi, sabato 24 marzo 2018, sono però particolarmente attesi altri due numeri. Ci riferiamo al 53 e al 55 che non escono rispettivamente da 10 e 19 concorsi. Agimeg consiglia di fare attenzione anche ai numeri più “bassi”, come 1, 4, 5 e 9. Chi invece preferisce puntare su quelli più frequenti sappia che il 46 è il numero che si sta mettendo in mostra, visto che è uscito 10 volte nei 45 concorsi finora offerti da MillionDay. Questo numero forma con il 43, uscito in 9 occasioni, un'altra coppia da tenere d'occhio.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 24 MARZO 2018

