Ora Legale 2018/ Cambio orario: lancette avanti o indietro? 60 minuti di sonno in meno ma anche vantaggi

Ora Legale 2018: entra in vigore oggi in attesa dell'ora solare. Si dormirà 60 minuti in meno, le conseguenze sulla salute dell'uomo ma anche tanti vantaggi.

24 marzo 2018 Emanuela Longo

Nella notte a cavallo tra sabato 24 e domenica 25 marzo, torna ufficialmente l'ora legale 2018. Come ogni anno, nell'ultima domenica di marzo saluteremo l'ora solare che farà nuovamente ritorno solo fra sette mesi. Ma cosa cambia in concreto? La questione resta sempre la medesima: lancette avanti o indietro? E soprattutto, a partire da quando? Le lancette degli orologi saranno spostate di un'ora avanti alle 2:00 di notte. Questo, ovviamente, per i più pigri e per chi la domenica avrà la necessità di puntare la sveglia, magari per questioni lavorative, significherà dormire 60 minuti in meno. Un cambiamento che non piacerà a molti, dunque, soprattutto per alcuni piccoli effetti che ciò potrà avere sulla salute dell'uomo. Si tratta chiaramente di disturbi passeggeri dovuti al modo in cui il corpo reagisce alla differenza tra l'orologio interno (ritmo circadiano) e l'orario esterno. Per alcuni giorni, quindi, muteranno i ritmi dell'organismo e questo potrebbe comportare conseguenze come cattivo umore, stanchezza, stress, irritabilità e i classici sintomi da jet-lag che però, spiegano gli esperti, sono destinati ad andare via nel giro di tre o quattro giorni. Ma quali sono invece gli aspetti positivi del passaggio dall'ora solare all'ora legale? Intanto le giornate si allungano in quanto potremo godere di 60 minuti di luce in più. Inoltre, ci sarà un risparmio di energia e minori emissioni di Co2 nell'atmosfera. In merito al primo aspetto, stando a quanto rilevato da Terna, gestore della rete elettrica italiana, nel 2017 l'ora legale ha fatto risparmiare al nostro Paese 567 milioni di kilowattora, ovvero il consumo di elettricità che in un anno registrano circa 200mila famiglie. Il risparmio, dunque, è stato di ben 110 milioni di euro e 320mila tonnellate in meno di emissioni di CO2 nell'atmosfera da un punto di vista ambientale.

ORA LEGALE, LE ORIGINI E PROPOSTA DI ABOLIZIONE

L'ora legale 2018 entrata ufficialmente in vigore nella notte tra sabato e domenica, fu introdotta per la prima volta nel 1916 in Gran Bretagna e, successivamente, altri Paesi seguirono il medesimo esempio. L'idea, tuttavia, sembra essere di gran lunga più vecchia, risalendo addirittura al 1784 quando, a coltivarla per primo fu Benjamin Franklin che escogitò questo cambiamento proprio al fine di poter risparmiare energia. Questo si rivelò molto utile proprio in tempo di guerra, quando il risparmio per i Paesi coinvolti era molto importante. Nei paesi dell'Unione Europea, il passaggio dall'ora solare a quella legale avviene nell'ultima domenica di marzo per poi recuperare l'ora di sonno persa solo il prossimo ottobre. Si è discusso a lungo sulla possibilità di abolire l'ora legale e la questione era finita anche in Parlamento Europeo che lo scorso febbraio si è espresso decidendo di non interrompere (per il momento) il consueto cambiamento pur ritenendo necessaria una "valutazione approfondita" da parte della Commissione. Ma cosa aveva portato ad una simile richiesta? L'eurodeputata verde finlandese, Heidi Hautala, basandosi su una serie di studi aveva ritenuto eccessivo e insensato "turbare due volte all'anno l'orologio interno degli individui", con conseguenze sulla salute dell'uomo.

