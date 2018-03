Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte/ Ingv, sisma avvertito a Bari e Ostuni: il precedente del 1743

Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il terremoto del 1743 (dati INGV)

24 marzo 2018 - agg. 24 marzo 2018, 12.41 Dario D'Angelo

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Un forte terremoto di magnitudo 3.9 sulla scala Richter si è verificato nella notte di oggi, sabato 24 marzo 2018, in Puglia facendo tremare tutta la regione: da Bari a Lecce, fino ad arrivare a Brindisi. La magnitudo della scossa, a dire la verità, nel corso delle ore è stata ridefinita dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ed abbassata a M 3.7 sulla scala Richter, ma cambia poco a livello di percezione se è vero che i piugliesi sono stati risvegliati da una violenta scossa dalla quale sono derivate diverse telefonate alle centraline dei vigili del fuoco. Il terremoto, verificatosi 31 minuti dopo la mezzanotte, fortunatamente non ha provocato danni a cose e/o persone ma sono state diverse le testimonianze - soprattutto su Twitter - a descrivere l'allarme diffuso nella regione. Un utente ha scritto:"Terremoto qui in Puglia, la prima volta che lo avverto nella vita. Nonostante sia durato pochissimo ho il cuore a mille".

L'ORIGINE DEL TERREMOTO

Come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il terremoto ha avuto luogo nel mar Adriatico e per la precisione nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 40.84 e longitudine 17.7, con ipocentro rilevato ad una profondità nel sottosuolo di 27 km. Ovvio che i comuni situati sulla zona costiera sono stati quelli che più degli altri hanno avvertito la scossa. I più vicini all'epicentro sono i centri abitati di Carovigno, Ostuni e San Vito dei Normanni. In ogni caso la Croce Rossa Italiana, comitato Puglia, su Twitter ha tenuto a rassicurare la popolazione della Regione: "Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le Sale Operative continueranno a monitorare la situazione per garantire la serenità di tutti". In ogni caso dopo il forte sisma notturno non si sono registrate nuove scosse tali da preoccupare ulteriormente la popolazione.

