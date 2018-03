Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: elezioni Presidenti Camera e Senato, accordo M5S-Lega? (24 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni presidenti Camera e Senato ''fumata nera''. Torna il terrore in Francia. Confermata la condanna per il Sindaco di Genova (24 marzo 2018).

24 marzo 2018 Matteo Fantozzi

ELEZIONI PRESIDENTI CAMERA E SENATO: ''FUMATA NERA''

A quasi 20 giorni dal voto fumata nera nel primo giorno di elezione dei presidenti dei due rami del parlamento. L’accordo che era stato faticosamente raggiunto non è andato in porto, per la rinuncia del Movimento cinque stelle di appoggiare Paolo Romani di Forza Italia, con la motivazione ufficiale che Romani era indagato per peculato, e ufficiosa che Di Maio non vuole avere nulla a che fare con Berlusconi. Nelle prime due votazioni è emersa una grande quantità di schede bianche, con i parlamentari che sono in attesa di eventuali ordini di scuderia. Intanto emerge la possibilità che già da domani il partito di Grillo appoggi Zanda in Senato, in questo caso potrebbe ottenere dal PD i voti per l’elezione di uno dei suoi rappresentanti allo scranno più alto della Camera. Nell'ultima votazione "strappo" della Lega che non ha appoggiato il candidato di coalizione ma ha scelto una sua rappresentante

TORNA IL TERRORE IN FRANCIA: L'ISIS COLPISCE ANCORA

Nuovo attacco con ostaggi in Francia, dove un 25 enne marocchino ha preso in ostaggio in un supermercato una decina di persone. L’uomo Redouane Lakdim ha agito a Trèbes un piccolo paesino nel sud della Francia. Lakdim ha prima rubato un’auto uccidendo il proprietario e il passeggero, poi si è barricato in un supermercato tenendo in ostaggio quanti si trovavano all’interno. Il luogo immediatamente raggiunto dalle forze dell’ordine è stato isolato in attesa delle teste di cuoio. Nel frattempo un gendarme, poi ferito, si è offerto di prendere il posto degli ostaggi, in maniera tale da liberare gli innocenti. Le forze speciali dopo 4 ore hanno fatto irruzione uccidendo l’aggressore che nel frattempo aveva richiesto il rilascio del killer del Bataclan. Immediata la condanna del presidente Macron, sui siti islamici è invece arrivata l’esaltazione di Lakdim.

CONFERMATA LA CONDANNA PER IL SINDACO DI GENOVA

La corte d’appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per Marta Vincenzi ex primo cittadino della città ligure. Di fatto i giudici hanno confermato la tesi accusatoria decidendo che le morti di quell’alluvione potevano essere evitate. Malore in aula alla lettura del dispositivo per il marito della Vincenzi, l’uomo soccorso dai sanitari è stato trasportato in ospedale e dimesso poco dopo. Nell’alluvione perirono 5 persone, tra cui una giovane mamma e le sue due bambine. La Vincenzi non era in aula, i suoi legali hanno fatto sapere che faranno ricorso in Cassazione.

KO AL DEBUTTO PER GIGI DI BIAGIO

Anche se in amichevole ha debuttato ieri sera la nazionale azzurra guidata dal nuovo commissario tecnico Gigi Di Biagio che spera di guadagnarsi la conferma dopo la nomina provvisoria. Il tecnico non è riuscito a trovare la quadra, con una squadra svogliata e poco propositiva in mezzo al campo dove Jorginho ha giocato abbastanza al di sotto delle aspettative. E' così che la squadra azzurra è caduta a Manchester sotto i colpi di Ever Banega e Lanzini, due reti che potevano essere di più se non fosse stata per la prestazione incredibile di Gigi Buffon nel primo tempo. Il portierone aveva detto addio alla nazionale dopo l'orribile 0-0 di San Siro contro la Svezia che era costato il Mondiale fino alla gara giocata ieri sera. Continuerà ancora?

DELUSIONE PER CAROLINA KOSTNER

Grande delusione per Carolina Kostner al Mondiale di pattinaggio dove è arrivata quarta e non solo ha mancato l'oro ma per pochissimo ha sfiorato il podio che probabilmente avrebbe meritato. È stata una gara che poi aveva visto andare in difficoltà la campionessa olimpionica russa, la quindicenne Alina Zagitova. Nonostante la partenza splendida nel corto in questa competizione Carolina Kostner ha chiuso male e dispiace perché avrebbe meritato di più. L'oro alla fine va alla Osmond, con sul podio poi anche le altre due giapponesi Higuchi e Miyahara.

