David Rossi, suicidio? / Un escort: “Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm” (Le Iene)

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

La morte di David Rossi resta avvolta nel mistero, ma Le Iene tornano ad occuparsene fornendo nuove rivelazioni. “Clamorose”, così le definisce il programma di Italia 1. A curare il servizio è Antonino Monteleone, il quale ha raccolto la testimonianza di un uomo che afferma di aver partecipato a quelle feste e cene private a cui aveva fatto riferimento l’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini. Le Iene trasmetterà dunque l’intervista a questo uomo che afferma di aver partecipato a questi eventi come escort. I festini si sarebbero svolti nelle campagne toscane, nei dintorni di Siena ma anche in altre città italiane. Lo scopo, stando a quanto dichiarato dall’uomo intervistato era quello di “intrattenere degli ospiti di alto profilo che avevano una certa importanza per le persone che organizzavano queste feste”. A questi festini avrebbero partecipato personaggi importanti della società senese, tra cui un ex dirigente della Banca Monte dei Paschi. Le Iene fanno riferimento anche ad un sacerdote con un ruolo rilevante nella Diocesi, un magistrato, un politico, un giornalista e anche un ex Ministro.

Le Iene tornano ad occuparsi della vicenda relativa alla morte di David Rossi, responsabile dell'area comunicazione Monte dei Paschi, deceduto il 6 marzo 2013 nel mezzo della bufera della banca senese. Si è suicidato o no? Il programma di Italia 1 nella puntata di oggi intende aggiungere un altro tassello al complesso puzzle relativo a questo caso. Verrà trasmessa infatti l’intervista ad un uomo che sostiene di aver partecipato come escort a dei festini di personaggi importanti. Il timore espresso dall’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini, registrato a sua insaputa dalla Iena Antonino Monteleone, è che la magistratura abbia “abbuiato tutto” per il timore che scoppiasse “una bomba morale”. Dopo la messa in onda dei precedenti servizi de Le Iene sono state aperte quattro nuove indagini: due presso la Procura di Siena, due presso quella di Genova. In quest’ultimo caso una è per abuso d’ufficio, l’altra per diffamazione: sono state aperte in seguito alle dichiarazioni di Pierluigi Piccini, raccolte da Le Iene, in riferimento a presunti festini che si sarebbero svolti “in una villa fra Siena e Arezzo”. E proprio queste dichiarazioni corrispondono a quelle rilasciate dall’escort nell’intervista che verrà mandata in onda stasera.

