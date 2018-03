Domenica delle Palme/ Con la solennità inizia la Settimana Santa (oggi, 25 marzo)

Oggi, 25 marzo, si celebra a domenica delle palme, che precede di una settimana la festività della Pasqua. Con essa ha inizio la settimana santa.

La basilica di San Pietro (Pixabay)

Domenica delle Palme

Quest’anno la Domenica delle Palme ricade per il 25 marzo. Con la Domenica delle Palme inizia la settimana santa, ma non finisce la quaresima. Quest'ultima si conclude con l’inizio del Triduo della Pasqua. La Domenica delle Palme è chiamata anche Domenica De Passione Domini (ovvero la domenica della Passione del Signore). Durante la Domenica delle Palme, la Chiesa ricorda l'ingresso a Gerusalemme di Gesù a cavallo di un asino e osannato dalla folla che gettava ai suoi piedi i rami di palma. La folla stese a terra i mantelli, mentre alcune persone tagliavano i rami delle palme intorno agitandole in modo festoso. In questo giorno le celebrazioni liturgiche vengono anticipate da una processione, con il sacerdote che benedice le palme e i rami di ulivo portati dai fedeli. Alla Domenica delle Palme sono legate alcune particolari tradizioni. I fedeli portano a casa i rami d'ulivo o quelli di palma. I rami vengono conservati in qualità di simbolo di pace e possono essere scambiati con gli amici o i parenti. Il capofamiglia può usare il rametto d'olivo o di palma per immergerlo nell'acqua santa portata dalla chiesa per benedire la casa. Le tradizioni legate alla Domenica delle Palme si sono sviluppate a partire dal VII d.C. in concomitanza con la crescente importanza della Pasqua. Le tradizioni legate alla Domenica delle Palme sono testimoniate da numerosi cenni storici anche a partire dal IV secolo.

Le parole di Papa Francesco

Lo scorso durante la sua omelia in occasione della Domenica delle Palme, Papa Francesco ha ricordato le vittime del terrorismo, della guerra, i migranti, le vittime degli abusi: “E questo Gesù, che accetta di essere osannato pur sapendo bene che lo attende il “crucifige!”, è presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi patiscono sofferenze come Lui: soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi familiari, per le malattie... Soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, scartati.... Gesù è in loro, in ognuno di loro, e con quel volto sfigurato, con quella voce rotta chiede di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere amato”. L’anno prima, in occasione della solennità, il pontefice aveva detto: “Abbiamo fatto nostro quell’entusiasmo: agitando le palme e i rami di ulivo abbiamo espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite”.

