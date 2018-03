Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 marzo 2018: “La fede aiuta nel dolore, senza si cade nella disperazione”

Madonna di Medjugorje, messaggio del 25 marzo 2018: “La fede aiuta nel dolore, senza si cade nella disperazione”. L'appello della Santa Madre di Dio alla conversione, l'invito alla preghiera

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Madonna di Medjugorje, messaggio 25 marzo 2018 (Foto: da Pixabay)

Come ogni 25 del mese, si attende il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje che viene affidato alla veggente Marija Pavlovic. Non siamo in grado di fornirvi un orario riguardante la diffusione del messaggio, perché questo è legato al momento di apparizione e alla trasmissione dello stesso in questo speciale e particolare fenomeno. Brevi o lunghi che siano, i messaggi della madre di Gesù sono sempre intensi e ricchi di spunti di riflessione per i fedeli. Non manca mai l'invito alla conversione, anche il 25 febbraio scorso ha ribadito questa necessità: «Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti ad aprirvi e a vivere i comandamenti che Dio vi ha dato affinché, attraverso i sacramenti, vi guidino sulla via della conversione». Cominciava così il messaggio della Madonna di Medjugorje, che metteva in guardia i fedeli dalle tentazioni di questo mondo. Da qui la preghiera a concentrarsi sulle creature di Dio, ma soprattuto ad amarlo sopra ogni cosa, perché questa è la strada per la salvezza. «Amate Dio, figlioli, sopra ogni cosa e Lui vi guiderà sulla via della salvezza», aveva spiegato la Madonna di Medjugorje alla veggente bosniaca che ha poi trasmesso questo messaggio in tutto il mondo.

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE: “LA SPERANZA VI FA COMPRENDERE CHE C'E' VITA"

In attesa di conoscere il messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 marzo, riflettiamo sull'accorato appello alla condivisione e alla fede che ha fatto, attraverso le parole di Mirjana, il 2 marzo scorso. Il Signore ci sostiene nelle difficoltà con il suo amore proprio attraverso la Madre. «Figli miei il Padre Celeste vi ama, è per il suo amore che io sono qui con voi». La fede nel Padre Celeste rende tutto più facile: anche il dolore vissuto diventa più tenue. La Fede è la “medicina” per curare il dolore dell'anima, per non cadere nella disperazione, ma per arrivare a Dio. «Io come Madre sua ero con Lui nel dolore e nelle pene come sono con voi», ha assicurato la Madonna di Medjugorje, ribadendo il suo sostegno nella vita, nel dolore, nelle gioie, nelle pene e nell'amore. Per questo bisogna avere speranza. «La speranza vi fa comprendere che c'è vita». Un messaggio pieno di amore quello del 2 marzo scorso, che arriva dritto al cuore: «Apostoli del mio amore, quanto vi ama il mio materno cuore, quante cose vi desidero insegnare, quanto il mio cuore materno desidera che siate completi, ma lo potete essere solo quando in voi saranno unite, l'anima, il corpo e l'amore». Immancabile l'invito della Madonna di Medjugorje a pregare per la Chiesa e i pastori, affinché sia come la desidera suo Figlio, «pura come acqua di torrente e piena d'amore».

