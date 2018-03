Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità

Meteo Pasqua e Pasquetta2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le previsioni in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018

Pasqua e Pasquetta decisamente controverse questo anno. Le previsioni meteo infatti ci parlano di freddo al Nord e caldo (fino a 30 gradi!) al Sud. Se amate le scampagnate con gli amici, se progettavate quella gita al lago insieme alla famiglia da molto tempo o se, volete semplicemente portare il vostro cane in riva al mare oppure ai giardini pubblici, queste giornate di festa faranno proprio al caso vostro. Il freddo degli ultimi giorni pare avere le ore contate. L'ultimo afflusso di aria fredda sta per essere definitivamente spazzato via da un'aria decisamente differente che rivoluzionerà le giornate di domenica 1 e lunedì 2 aprile. Se per gli amici del Sud le cose andranno molto bene, la Nord (specie a Milano) la tendenza non sarà così favorevole e le vacanze saranno contraddistinte da una forte instabilità e maltempo. Se al Sud si parla di un anticiclone di origine africana, nelle zone del Nord ci sarà il rischio temporali e grandinate. L'Italia anche a livello meteo potrebbe essere quindi, spaccata in due.

Meteo Pasqua e Pasquetta, piogge al Nord e sole al Sud

Anche per il Nord però, dopo le piogge di Pasqua e Pasquetta, le cose dovrebbero cambiare. In sintesi, dovrebbe trattarsi della fase finale dell'aria fredda in quanto si prevedono delle masse di aria calda molto miti provenienti dal Nord-Africa. Queste due giornate di festa per gli amici del Sud invece, saranno proprio all'insegna del sole splendente con temperature che potranno serenamente raggiungere anche i 25 gradi e superiori. Se ci sarà un vistoso aumento termico, vi ricordiamo di contro che c'è l'alta possibilità di incorrere in una forte umidità che potrebbe anche provocare delle piogge, specie sulle aree alpine e prealpine ed anche in Toscana e Liguria. Nonostante la seccatura del maltempo, anche al Nord non dovrebbe fare particolarmente freddo, con punte di 22/23°. Si sale al Centro fino a 25/26° e oltre 30° al Sud. Come tradizione insegna quindi, ci sarà una certa instabilità sulle regioni settentrionali e tempo stabile e soleggiato in quelle meridionali.

