Russia, incendio in centro commerciale Siberia/ Ultime notizie video, morti e feriti: dispersi molti bambini

Russia, incendio in centro commerciale Siberia. Ultime notizie video: almeno 37 morti, 69 dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta

25 marzo 2018 Silvana Palazzo

Russia, incendio in centro commerciale Siberia (Foto: da Twitter)

Un vasto incendio ha devastato un centro commerciale di Kemerovo, in Siberia. Il bilancio è drammatico: sono almeno 37 le persone morte. Potrebbe aggravarsi però il numero delle vittime, perché secondo la polizia mancano all'appello almeno 69 persone, di cui 40 bambini. Secondo le autorità il rogo ha avuto origine in una delle sale cinematografiche dello shopping center, al quarto piano, poi si sarebbe diffuso nel resto della struttura. L'incendio ha bruciato anche lo zoo, situato al terzo piano, dove c'erano circa 200 animali tra conigli, istrici, scoiattoli, volpi e procioni. Subito è stata aperta un'inchiesta: pare che l'allarme non sia stato attivato, per cui le persone che si trovavano all'interno del centro commerciale non si sono rese subito conto delle fiamme, ma solo quando era ormai troppo tardi. Alcuni testimoni hanno registrato video nei quali si vedono visitatori che si buttano dalle finestre per provare a salvarsi.

RUSSIA, INCENDIO IN CENTRO COMMERCIALE SIBERIA

Inferno in Russia. Nel vasto incendio divampato al Zimnyaya Vishnya, questo il nome del centro commerciale di Kemerovo, in Siberia, sarebbero rimaste ferite 43 persone, mentre 37 sono ricoverate in ospedale. Sono 200 in tutto le persone fatte evacuare. Per spegnere l'incendio è stato impegnato un grande numero di mezzi e uomini dei pompieri. Intanto le autorità promettono indagini serrate per accertare eventuali responsabilità. Come riportato da Sputnik, il presidente russo Vladimir Putin è stato subito informato sull'incidente: su sua disposizione è stato inviato sul posto Vladimir Puchkov, il ministro delle Situazioni di Emergenza. L'ufficio stampa del Comitato Investigativo della Federazione Russa ha comunicato che dopo l'incendio è crollato un padiglione del centro commerciale. Si tratta di un complesso di 23mila metri quadrati, aperto nel 2013, con 250 posti macchina, molti negozi, ristoranti, una sala cinematografica, sala bowling e un'aerea per i bambini.

