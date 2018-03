Symphony of the Seas/ È pronta la nave da crociera più grande del mondo, trasporta fino a novemila persone!

Symphony of the Seas, è pronta la nave da crociera più grande del mondo che misura 362 metri ed è larga 66, alta 72. All'interno possono viaggiare quasi novemila persone.

25 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Symphony of the Seas

La Symphony of the Seas stabilisce un nuovo record per quanto riguarda le navi di crociera, superando quella che viene considerata la sorella maggiore solo per età e cioè Harmony of the Seas. Quest'ultima è stata lanciata il 9 maggio del 2015 ed era comunque veramente gigantesca anche se non ai livelli della nuova Symphony of the Seas. La nave da crociera è lunga come la nuova 362 metri, conta un pescaggio di quasi dieci metri, mentre il baglio massimo è di 47 metri. Non conta la varietà di servizi presenti nella sua gemella e nemmeno l'imponenza che si può vedere anche solo entrando all'interno dei suoi giardini e della splendida piscina. Il cantiere navale francese Stx France si ripete e mette dunque a segno un altro colpo di livello assoluto portando in scena una nave da crociera senza precedenti e con la possibilità davvero di vivere un'esperienza al di fuori della normalità.

UNA VERA CITTÀ SUL MARE

È maestoso il progetto che ha portato al varare la Symphony of the Seas la nave da crociera più grande del mondo. Questa infatti è lunga 362 metri, larga 66 e alta 72. Può ospitare quasi novemila persone, si parla di 6680 passeggeri e 2200 impiegati nell'equipaggio con varie mansioni. A realizzarla è stato il cantiere navale francese Stx France di Saint Nazaire per la cruise company americana Royal Caribbean. Partirà il 27 marzo prossimo la prima mini crociera per inaugurare proprio la Symphony of the Sea da Barcellona a Malaga, navigando lungo la Loira fino al mare per arrivare poi nella città di destinazione. Sicuramente è imponente e lascia senza parole nella sua maestosità con all'interno una vera e propria città sul mare. Le prime immagini ci mostrano piscine incredibili, sale dal lusso sfrenato, ma anche camere con dei terrazzi che affacciano su degli splendidi e curatissimi giardini.

© Riproduzione Riservata.