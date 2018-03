Torino, incendio ditta materie plastiche/ Video ultime notizie Pianezza: allarme ambientale, colonna fumo nera

Pianezza Torino, incendio ditta di recupero materie plastiche: video, ultime notizie e aggiornamenti sul maxi rogo che ha fatto scattare allerta ambientale. Enorme colonna di fumo nera

25 marzo 2018 Niccolò Magnani

Incendio alla "Omnia Recuperi" di Pianezza, Torino (foto da YouTube)

Un enorme incendio nella ditta di recupero materiale plastico ha svegliato la città di Torino questa mattina: precisamente a Pianezza, nella cintura della città sotto la Mole, l’azienda “Omnia Recuperi” ha patito un rogo tutt’ora in corso generando fiamme e colonna di fumo nero altissima e visibile in tutta Torino. L’incendio è scoppiato, secondo i Vigili del Fuoco che sono accorsi sul luogo con almeno 50 pompieri, attorno alle 5 del mattino e ancora non si sa come sia potuto accadere: se forma dolosa o autocombustione, i prossimi rilievi ad incendio domato potranno dirne di più. Le fiamme hanno già raggiunto e coinvolto circa 2mila metri quadri sui 7mila totali dell’azienda che lavora sul recupero dei materiali plastici; i 17 mezzi dei Vigili stanno cercando di porre un’argine al rogo divampato in fretta e dalle possibili conseguenze nefaste non solo per la ditta ma anche per l’ambiente. Non ci sono feriti o vittime, e questa è la migliore notizia ma resta l’allerta ambientale dopo l’intervento dell’Arpa Piemonte. Si cerca infatti di monitorare nell’aria i valori di possibili sostanze velenose che si potrebbero sprigionare con l’incendio.

SCATTA L’ALLARME AMBIENTALE

«I primi sondaggi però sono tranquillizzanti: la concentrazione di sostanze inquinanti per ora non preoccupano. Ma nuovi test saranno eseguiti nelle prossime ore seguendo l'evolversi della situazione», riporta la Repubblica Torino mentre l’Arpa Piemonte sta proseguendo nel monitoraggio ambientale attorno alla cintura di Torino. I Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e l’amministrazione di Pianezza e comuni limitrofi hanno spiegato in un avviso publico come sia consigliato, per via cautelativa, di tenere chiuse le finestre e limitare l’uscita all’aria aperta. L’elemento strano su cui stanno indagando le forze dell’ordine è che nella notte appena passato l’incendio alla ditta di materiale plastico non è stato l’unico della zona: i pompieri sono dovuti intervenire nel deposito dell'Amiat a Collegno, in via Venaria. A prendere fuoco, alcuni rifiuti in attesa di essere smaltiti anche qui per cause in corso di accertamento, come riporta LaPresse. Intanto dal comando dei Vigili del Fuoco di Torino fanno sapere che nel rogo di Pianezza «attraverso l'utilizzo di lance antincendio, per favorire l'intervento, abbiamo creato una barriera d'acqua nebulizzata.Si tratta comunque di un intervento non facile. Serviranno ore per circoscrivere le fiamme».

