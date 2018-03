Toscana, scia luminosa in cielo nella notte / È Tiangong-1? Da Lucca e Latina decine di segnalazioni

Toscana, scia luminosa in cielo nella notte: dai social network arrivano decine di segnalazioni da Lucca, ma la paura invade anche Latina poco dopo e scatta così un vero e proprio allarme.

25 marzo 2018 Matteo Fantozzi

La scia luminosa che ha invaso il cielo sopra la Toscana è stata vista addirittura anche a Latina a diverse centinaia di chilometri a sud e circa dieci minuti dopo quanto accaduto da Lucca sono arrivate le segnalazioni. La spiegazione sembrano far capire come il percorso di questo oggetto si sia mosso davvero molto velocemente. La situazione è durata attorno ai dieci secondi, quindi con un tempo di percorrenza minore rispetto a quanto visto sopra la Toscana. La sensazione è stata precisamente la stessa e cioè quello di una fiammata luminosa che ha invaso il cielo del nostro paese. C'è grande curiosità ora di capire cosa fosse e se questa possa creare dei danni o delle preoccupazioni sulla superficie terrestre. Di certo l'allarmismo è stato giustificato dalle voci nelle ultime giornate della stazione spaziale cinese Tiangong-1 che era in veloce precipitazione sul nostro paese.

SCIA LUMINOSA NEL CIELO IN TOSCANA

Nella notte sono state tantissime le segnalazioni che sono arrivate tramite i social network, con gli utenti convinti di aver visto una scia luminosa solcare il cielo in Toscana, un qualcosa di infiammato e difficile da poter distinguere con precisione. Tutto è partito con la segnalazione di un utente dalla provincia di Lucca e poi la cosa si è sparsa a macchia d'olio. La scia luminosa è stata vista per almeno trenta secondi, quindi non una fiamma improvvisa e pronta a scomparire ma invece in grado di perdurare nel cielo sopra il nostro paese creando ovviamente allarmismi e paura. Il messaggio da Lucca spiegava: "Da Lucca ho avvistato alle ore 3.20 in direzione nord-nord/est un oggetto che si dirigeva da ovest verso est, questo lasciava una scia luminosa incandescente. Ho pensato ad un oggetto tipo rifiuto spaziale che stava cadendo in atmosfera terrestre e prendeva fuoco. Da quando me ne sono accorto è durato per circa ancora 30/40 secondi".

