Turchia, italiano scomparso a Istanbul/ Ultime notizie, Alessandro Fiori: nessuna notizia da due settimane

Turchia, italiano scomparso a Istanbul: Alessandro Fiori, 33enne della provincia di Cremona, nessuna notizia da due settimane. L'appello del padre alla tv turca e l'avvio delle indagini.

25 marzo 2018 Emanuela Longo

Turchia, italiano scomparso a Istanbul (LaPresse)

Da due settimane non si hanno più notizie di Alessandro Fiori, un giovane di Soncino, in provincia di Cremona, partito su un volo da Linate diretto a Istanbul, in Turchia. Proprio qui si fermano le sue tracce facendo cadere parenti ed amici nell'angoscia ormai da giorni. Perché quel ragazzo, dal giorno della partenza, non ha più dato alcun cenno a nessuno: dopo l'atterraggio nella capitale turca, attorno a lui solo silenzio assordante e tante domande. Fino ad oggi, spiega Il Fatto Quotidiano, non sarebbe giunta alcuna richiesta di riscatto. I genitori sarebbero volati in Turchia alla ricerca di notizie, senza tuttavia riuscirci, quindi si sono rivolti ai carabinieri di Soncino che hanno dato ufficialmente il via alle indagini che coinvolgono anche Europol e Interpol in seguito alla denuncia di scomparsa che dall'Italia è ora arrivata anche in Turchia. A seguire il caso con estrema attenzione, come fa sapere in una nota anche la Farnesina, è il consolato generale di Istanbul, che non ha affatto sottovalutato il grado di allerta che ruota attorno alla misteriosa sparizione di Alessandro Fiori.

L’APPELLO DEL PADRE ALLA TV TURCA

Anche la Turchia, dunque, sta seguendo con estrema attenzione il caso della scomparsa di Alessandro Fiori, l'italiano che da due settimane non dà notizie di sé. Ad occuparsi di lui anche la trasmissione televisiva Muge Anli Ile Tatli Sert, la versione turca di Chi l’ha visto?. Nello studio della tv turca, è stato ospite il padre del giovane 33enne della provincia di Cremona, il quale ha voluto lanciare un appello a chiunque possa fornire informazioni utili ai fini delle indagini, ma per il momento non si sarebbe fatto avanti nessun testimone. Alessandro parla perfettamente l'inglese e sa muoversi senza problemi all'estero, essendo stato già in passato in Medio Oriente ed Est Europa per questioni di lavoro in quanto chiamato a seguire gli affari di un'azienda, una multinazionale nella quale, come riporta La Provincia, aveva iniziato a lavorare e che si occupa di depurazione. Questo suo ultimo viaggio, però, non sarebbe legato ad affari lavorativi.

© Riproduzione Riservata.