Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: intesa M5S-Centrodestra: ora accordo sul Governo? (25 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: intesa M5S-Centrodestra da il via all'elezione dei presidenti. Bari incendio nella sede del giudice di pace. Torna la Formula 1.(25 marzo 2018).

INTESA M5S-CENTRODESTRA DA IL VIA ALL'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO. ORA IL GOVERNO?

Dopo alcune ore convulse alla ricerca dell’intesa dell’ultimo minuto è partita la legislatura, con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Alla fine ha vinto l’intesa sull’asse M5S – Centrodestra con Fico un’esponente storico del movimento che è stato eletto alla Camera, e Alberti Casellati una vecchia conoscenza di Forza Italia a sedersi sullo scranno più alto del Senato. All’elezione si è arrivati dopo un tempestoso vertice stamani a Palazzo Grazioli, qui Silvio Berlusconi ha dato via libera all’uscita di scena di Paolo Romani ma ha subito proposto la sua discepola, già sottosegretaria alla salute nel 2005. E' il preludio all'accordo di Governo tra Centrodestra e M5S?

BARI INCENDIO NELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE

Un incendio di matrice dolosa ha interessato l’ufficio del giudice di pace di Bari dove venivano conservate le schede elettorali compilate delle scorse elezioni. L’incendio dai primi riscontri sembrerebbe essere stato appiccato proprio nella stanza dove erano riposti gli scatoloni. I vigili del fuoco immediatamente intervenuti non sono riusciti ad evitare che l’archivio venisse distrutto. Le fiamme hanno messo a rischio eventuali ricorsi, da più parti ventilati, sulle elezioni dello scorso marzo, per questo motivo immediato l’intervento di personale della Digos. Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza, la procura della capitale pugliese ha invece immediatamente aperto un fascicolo contro ignoti con la fattispecie di "incendio doloso".

WASHINGTON INVASA CONTRO LE ARMI

Un corteo imponente quello che ha invaso Washington, dove centinaia di migliaia di manifestanti per lo più giovani hanno protestato chiedendo leggi più severe in tema di vendita di armi. La manifestazione organizzata da alcuni superstiti della strage della Florida ha avuto un organizzazione virtuale, con oltre 800 marce collegate in tutte le maggiori città USA. Silenzio dalla Casa Bianca con il portavoce presidenziale che ha fatto sapere che Trump "attenziona" in maniera continua la questione e che presto saranno emanate nuove leggi sulla materia. Imponenti le misure di sicurezza con decine di migliaia di poliziotti che vigilano sulla manifestazione, le misure che prevedono anche cecchini sui tetti delle case sono state prese per paura di attentati.

TORNA LA FORMULA 1

Semafori spenti alle 07.00 italiane per l’inizio di quello che sembra uno dei campionati più avvincenti della Formula Uno dell’ultimo decennio. Le nuove regole e il lavoro svolto dagli ingegneri Ferrari e Red Bull sembra aver dimezzato il gap che lo scorso anno le monoposto, almeno nella fase finale avevano rispetto alla Mercedes, e soprattutto Vettel è intenzionato a dare battaglia al suo rivale di sempre Hamilton. Nelle prove di oggi svolte sul circuito Australiano primo posto per l’inglese campione del mondo, subito dopo però le due rosse di Maranello, con Raikkonen e Vettel, chiudono le prime file le due Red Bull. Bottas autore di un incidente nell’ultima sessione di prove partirà invece dal fondo dello schieramento, complice la conseguente sostituzione del cambio della sua vettura.

