Incidente stradale/ Correggio, frontale auto-pulmino: 11 feriti tra cui 5 bambini gravi (oggi 26 marzo 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 26 marzo 2018. Correggio, auto si scontra frontalmente con un minivan, 11 feriti tra cui cinque bambini in codice rosso.

26 marzo 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (LaPresse)

Terribile incidente stradale, quello avvenuto nella prima serata di ieri, domenica 25 marzo, intorno alle 20:30 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove una Bmw si è scontrata frontalmente con un minivan Renault Traffic sul quale viaggiava una famiglia composta da 7 persone, tra cui cinque minori. Il sinistro è avvenuto precisamente in via Caduti muro di Berlino tra Gavassa e Prato di Correggio, nei pressi di una zona industriale. Undici, in tutto, le persone coinvolte nell'incidente, come riporta Reggionline.com che parla di dieci finite in ospedale in codice rosso, di cui la metà minori, mentre l'undicesimo ha riportato fortunatamente solo lievi ferite e si è recato in modo autonomo al Santa Maria per i controlli del caso. L'impatto frontale è stato brusco: secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, attualmente al vaglio delle forze dell'ordine, a bordo della Bmw Sere 6 vi erano quattro ragazzi diretti a Reggio. Per estrarre uno dei feriti, seduto sui sedili posteriori della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il caso è apparso subito così grave da far scattare presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova una speciale procedura di emergenza intraospedaliera in modo da poter accogliere tutti i feriti. Sul posto sono giunte sei ambulanze, due automediche e le forze dell'ordine che si sono occupate di tutti i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei mezzi coinvolti, al termine delle operazioni di soccorso.

CITTÀ DELLA PIEVE, SCONTRO TRA DUE AUTO: MUORE 41ENNE

Ancora un frontale drammatico, quello che è stato registrato questa mattina in Umbria, teatro del nuovo incidente stradale che però ha visto sfortunatamente una vittima. Un uomo di 41 anni è morto a Po’ Bandino, nei pressi di Città della Pieve in provincia di Perugia, dopo uno scontro con una seconda vettura. Stando alle prime ricostruzioni riportate da Umbria24.it, si sarebbe trattato quasi certamente di un frontale avvenuto intorno alle 7.25 lungo la strada che collega Po’ Bandino a Ponticelli, in località Le Cardete. La vittima è un uomo residente a Castiglion Fiorentino. Gravemente ferito invece il conducente del secondo mezzo che è stato trasportato presso il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta di un uomo residente a Ponticelli. Dopo il tragico incidente, sono stati prontamente allertati i soccorsi, giunti sul posto insieme ai carabinieri a cui spetta ora il compito di definire l'esatta dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

© Riproduzione Riservata.