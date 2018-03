José Antonio Abreu è morto/ L'ex Ministro venezuelano inventò 'El sistema' per i bambini poveri

José Antonio Abreu è morto in Venezuela all'età di 78 anni: aveva creato 'El sistema', un progetto musicale per il riscatto dei bambini e degli adolescenti poveri.

26 marzo 2018 Redazione

Jose Antonio Abreu

Josè Antonio Abreu, ex Ministro della cultura in Venezuela, è morto ieri all'età di 78 anni. L'annuncio è stato dato su Twitter dal Ministro dell'Istruzione Elias Jaua che ha scritto: "Un grande venezuelano ci ha lasciato, grazie Maestro José Antonio Abreu per la tua meravigliosa eredità per i bambini e i giovani del Venezuela". Il musicista era stato fondatore di 'El sistema', un programma di educazione musicale dedicato ai bambini dei quartieri poveri e che aveva cambiato la vita a migliaia di piccoli talentuosi. Il Maestro, così lo chiamavano tutti, aveva creato nel 1975 un metodo pedagocico alternativo, attraverso il quale la musica poteva essere insegnata gratuitamente anche a coloro che vivevano in situazioni di povertà. In questo modo, in più di 40 anni, quasi 900.000 bambini e adolescenti hanno potuto conoscere e imparare la musica e circa 1500 di loro sono entrati a far parte di cori e orchestre in tutto il Paese. Nel 1993 l'Unesco gli ha assegnato il premio internazionale della musica mentre nel 2008 in Spagna ha vinto il celebre Premio Principe delle Asturie.

JOSÈ ANTONIO ABREU È MORTO IN VENEZUELA

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Josè Antonio Abreu, deceduto in Venezuela all'età di 78 anni. Il Maestro aveva creato un sistema di insegnamento della musica che poi era stato preso d'esempio in altri cinquanta Paesi in tutto il mondo. A tale rivoluzionaria idea hanno contribuito numerosi musicisti tra i quali Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra della Los Angeles Philharmonic Orchestra che ha commentato il decesso di Abreu su Twitter: "Con tutto il mio amore ed eterna gratitudine al mio mentore e al padre di El Sistema". Il presidente Nicolas Maduro ha invece scritto: "Ha lasciato una grande eredità, morale, etica, culturale. La sua opera rimane nelle favelas del Venezuela". Un'eredità che purtroppo risulta molto pesante in un Paese che sta attraversando un periodo difficile, soprattutto a causa di un'economia al collasso che sembra essere lontana proprio da quegli stessi ceti sociali a cui Abreu aveva cercato di offrire un riscatto.

