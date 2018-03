MillionDay/ Estrazione di oggi, 26 marzo 2018: i numeri vincenti!

MillionDay, estrazione di oggi 26 marzo 2018: i numeri vincenti! Arriverà una vincita milionaria? Le ultime notizie sul gioco di Lottomatica: la combinazione fortunata di stasera

26 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

La settimana si riapre con una nuova estrazione del MillionDay, il nuovo gioco di Lottomatica che ha conquistato gli italiani. La lista dei vincitori è bloccata da più di una settimana: il premio di prima categoria non viene centrato infatti dal 17 marzo scorso. Quindi sono ancora sette i primi premi distribuiti in Italia da quando è partito questo concorso. Stasera dunque potreste dare una scossa importante al contatore delle vincite e aggiornare l'elenco dei fortunati. Al via il 7 febbraio scorso, il MillionDay finora ha distribuito vincite per circa 18,2 milioni di euro, tenendo conto anche dei sette premi milionari. Il primo milione di euro è stato vinto a Caltagirone, in provincia di Catania, il 16 febbraio scorso. Inoltre, i premi da un milione di euro sono andati in tre comuni del Sud, tre del Nord e una volta nel Centro Italia. Qui la dea bendata ha baciato solo Fumone, in provincia di Frosinone.

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

In attesa dei numeri vincenti di oggi, lunedì 26 marzo 2018, del MillionDay, diamo uno sguardo alle statistiche. C'è sempre qualche giocatore che preferisce aspettare fino all'ultimo momento utile per effettuare la propria giocata, quindi queste informazioni potrebbero tornare utili nella scelta dei cinque numeri da giocare. Terremo d'occhio ad esempio il 50, il numero estratto ritardatario per eccellenza di questo gioco di Lottomatica: manca da 39 concorsi. Segue il 51, che invece è assente da 34 estrazioni. Ma oltre ai numeri ritardatari ci sono anche quelli frequenti, come il 46 che è uscito 10 volte. Seguono il 42, che di estrazioni ne ha collezionate 9, poi c'è il 29 che è arrivato a quota 8 concorsi. Questi sono numeri che potreste prendere in considerazione per scegliere la combinazione fortunata su cui riporre le vostre speranze e i vostri sogni di gloria. Ricordate che c'è tempo fino alle 18.45 per partecipare alla nuova estrazione, in programma alle 19.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 26 MARZO 2018

-

