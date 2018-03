Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!"/ Video Chi l’ha visto, vendetta contro di lui?

Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione.

26 marzo 2018 Emanuela Longo

Tunisino ricercato a Roma

È terminata la caccia all'uomo che nelle passate ore aveva visto le forze dell'ordine impegnate non solo a Roma ma anche nel resto d'Italia, alla ricerca di un tunisino 41enne, Atef Mathlouthi, additato in una lettera anonima come un terrorista in procinto di realizzare attentati proprio nel cuore dell'Italia. La missiva era stata recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi e questo aveva subito fatto scattare l'allerta terrorismo nel nostro Paese, per via delle rivelazioni in essa contenute e che anticipavano imminenti attacchi a centri commerciali, siti turistici e caffè della Capitale. "Non sono in fuga! Non sono un terrorista!", ha detto il 41enne, raggiunto telefonicamente dalla trasmissione Chi l'ha visto?, che pubblica il suo audio sul profilo ufficiale Facebook. A detta dell'uomo, la polizia tunisina lo avrebbe interrogato per tutto il giorno, dopo averlo rintracciato nella sua terra di origine. "Denuncio tutti!", ha minacciato alla luce delle conseguenze che ciò avuto per lui e la sua famiglia. Ad indignarsi, come spiega Corriere.it, sono anche i suoi parenti che per diverse ore hanno vissuto un vero incubo. "Ma quale terrorista!", ha esclamato da Palermo uno dei suoi fratelli, spiegando di essere stato già rilasciato dalla polizia. "È una brava persona, lo conoscono tutti. Grazie a Dio, ora sta a casa a bere e mangiare alla faccia di chi gli vuole male", ha aggiunto tramite i social, mettendo così fine ad un incubo familiare.

UNA VENDETTA ALLA BASE DELLA LETTERA?

Svolta nel caso del tunisino 41enne che avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare degli attentati a Roma. Terminata la caccia all'uomo, si è finalmente fatto chiarezza su quanto realmente accaduto ed ora si cerca di capire cosa possa esserci dietro quella lettera anonima giunta all'ambasciata italiana a Tunisi contro Atef Mathlouthi. Non si esclude che alla base possa esserci proprio una vendetta o un dispetto da parte di qualcuno, nel mondo degli stupefacenti. Lo scorso sabato, la sua foto segnaletica era stata diramata da tutte le forze dell'ordine di Roma e provincia e in tutta Italia con l'ordine di "intervenire, rispettando scrupolosamente le procedure operative". Questo prevedeva, in caso di controllo, anche l'impiego delle armi, se ritenuto necessario. Il presunto terrorista, con precedenti solo sul piano dello spaccio di droga, però, sin da subito era apparso del tutto sconosciuto al mondo dell'Isis ed il suo nome era finito in una nota di ricerca dell'Arma che era stata misteriosamente inserita in una chat di Whatsapp e poi pubblicata online. La notizia aveva ovviamente fatto aumentare il panico nella Capitale, al punto da avviare una nuova psicosi attentato soprattutto in vista delle feste pasquali.

