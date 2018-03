Stormy Daniels contro Donald Trump/ “Rapporti con lui, minacce per farmi tacere”: ‘tempesta’ su Casa Bianca

Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico

26 marzo 2018 Paolo Vites

Donald Trump

Il significato politico di una relazione sessuale con una pornostar avvenuta 12 anni fa sfugge, ma si sa che quando ti chiami Donald Trump ogni occasione è buona per attaccarti, anche se allora era un privato cittadino come tutti e non il presidente degli Stati Uniti. I quali invece sono una categoria che non si è mai fatta mancare niente in fatto di sesso: dalle prostitute che John F. Kennedy si portava addirittura nella Casa Bianca molto spesso per non dire della sua relazione con Marilyn Monroe, terminata con una morte che ancora oggi non è mai stata chiarita, alle attività di Bill Clinton nella Stanza Ovale con stagiste. Peraltro la relazione con la suddetta attrice, Stormy Daniels (un nome che è un programma, "tempesta Daniels") ebbe luogo una sola volta, ma quando Trumpp decise di scendere in politica, nel 2016, avrebbe firmato con lei un accordo con il quale la pagava 130mila dollari (neanche tanto) in cambio de suo silenzio sull'accaduto. Silenzio che è venuto a cadere quando Stormy nei giorni scorsi è apparsa in tv al programma 60 Minutes raccontando quanto avvenuto dicendo anche che nel 2011 avrebbe ricevuto minacce per il suo silenzio. In un parcheggio a Las Vegas un uomo l'avrebbe avvicinata dicendole di dimenticarsi di Donald Trump. Poi l'uomo si sarebbe rivolto alla figlia che era con la donna: "È una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma".

I 15 MINUTI DI CELEBRITÀ

Stormy Daniels ha però confermato quanto il presidente sta dicendo da giorni e che cioè il rapporto fu consensuale e che quindi Trump sta dicendo la verità. Ha anche detto che non vuole passare per vittima, come nei casi denunciati conte il produttore hollywoodiano Weinstein. E allora che cosa vuole? I quindici minuti di notorietà che non si negano a nessuno? I due si conobbero in un albergo di proprietà di Trump a Lake Tahoe e ben presto finirono nella sua camera da letto: "Disse che somigliavo a sua figlia Ivanka". Fu un rapporto non protetto quella notte, e anche qui la pornostar dice che entrambi erano della stessa idea. Un anno dopo si rividero in un hotel di Los Angeles e anche questa volta, dice lei, Trump tentò un nuovo approccio ma lei rifiutò dicendo poi di non essere stata pagata per apparire in televisione, spiega il motivo per cui lo ha fatto: "Perché è molto importante per me potermi difendere. Avrei anche potuto non dire niente, ma non mi va di essere vista come una bugiarda o che lo faccio per soldi. Sì, sto ricevendo più offerte, ma ditemi chi rifiuterebbe il lavoro, lo stesso che ha sempre fatto, guadagnando di più". Uno scandalo inesistente, sembrerebbe, che porterà solo guai familiari a Trump, che al momento della notte di sesso si era appena sposato con Melania.

