Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: il Presidente del Consiglio sarà di centrodestra (26 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente del Consiglio sarà di centro-destra. Arrestato in Germania Puigdemont. Allarme terrorismo nella capitale. Trionfo Ferrari. (26 marzo 2018).

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Matteo Salvini - La Presse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SARÀ DI CENTRODESTRA?

Finita non senza problemi la partita dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato inizia immediatamente quella relativa alla formazione del nuovo governo. Di certo per governare in maniera stabile nessun partito possiede i "numeri necessari" e allora al via alleanze e incontri che dovrebbero permettere di avere la legittimazione in parlamento. In tale contesto spicca l’affermazione di Salvini che oggi in un lungo post ha affermato che il primo presidente incaricato dovrebbe essere un esponente del centro destra. Non è dello stesso avviso Di Maio che sempre oggi ha sottolineato come la scelta di 11 milioni di italiani debba essere valutata con attenzione dal capo dello stato. Da parte sua Mattarella rimane in silenzio e dopo aver accettato le dimissioni di Gentiloni ha comunicato che inizierà il primo giro di consultazione nei giorni immediatamente dopo la Pasqua.

ARRESTATO IN GERMANIA PUIGDEMONT

Arrestato in territorio tedesco appena superato il confine. La polizia teutonica ha dato corso a un mandato di arresto internazionale spgnolo nei confronti di Carles Puigdemont il leader separatista basco rifugiatosi prima in Belgio e poi in Danimarca. Puigdemont proveniva dal paese nordico, al suo ingresso in Germania è stato affiancato da un’auto della polizia e tradotto in stato di fermo presso un commissariato. Adesso i giudici tedeschi avranno 60 giorni di tempo per decidere se dare corso alla richiesta di estradizione emanata dai giudici iberici, in caso affermativo Puigdemont rischia fino a trenta anni di reclusione. Alla notizia del fermo una "manifestazione spontanea" è stata organizzata a Barcellona, al momento si segnalano duri scontri nella capitale catalana.

ALLARME TERRORISMO NELLA CAPITALE

Una lettera recapitata in maniera anonima all’ambasciata italiana di Tunisi ha immediatamente fatto scattare l’allerta massima contro eventuali attentati. Nella missiva si diceva che un marocchino già più volte arrestate dalle nostre forze di polizia, starebbe organizzando attentati da compiersi durante il periodo pasquale. L’uomo Atef Mathlouthi si è reso irrintracciabile da qualche giorno e in queste ore è attivamente ricercato su tutto il territorio. In tale contesto da segnalare come oggi a causa di una telefonata anonima che segnalava un veicolo sospetto, siano stata fatte evacuare 2 sedi della Rinascente a Roma, le immediate ricerche operate dagli artificieri, hanno dato esito negativo.

ESORDIO VINCENTE PER LA FERRARI

Primo e terzo posto del podio questo il magnifico esordio delle Ferrari nella prima gara del campionato mondiale, quella che si è tenuta nel circuito semi cittadino di Melbourne. Le rosse non hanno di certo dominato ma grazie a una strategia differenziata sono riusciti a sorpassare con Sebastian Vettel la Mercedes di Hamilton durante la presenza della Safety Car, i successivi attacchi dell’inglese sono stati rintuzzati con tranquillità dalla prima guida di Maranello, complice anche qualche problema alla gestione elettronica della "freccia d’argento". Soddisfazione è stata espressa in casa Ferrari con Maurizio Arrivabene che sottolinea il grande lavoro fatto dagli ingegneri emiliani.

SABATO SI TORNA IN CAMPO PER LA SERIE A

Si torna in campo per la Serie A sabato dopo che le amichevoli delle nazionali hanno fermato il campionato nel weekend che ci siamo lasciati alle spalle. Visto che domenica si festeggerà la Santa Pasqua allora tutte le gare di questa trentottesima giornata del massimo campionato italiano si giocheranno di sabato. Alle ore 12.30 andrà in scena il lunch match Bologna-Roma con i giallorossi che vogliono continuare a fare bene come accaduto nelle ultime gare disputate. Alle 15.00 occhi puntati sulla lotta per la Champions League con Lazio e Inter che hanno due sfide sulla carta facili rispettivamente contro Benevento ed Hellas Verona entrambe in casa. Le altre gare delle ore 15.00 sono Cagliari-Torino, Atalanta-Udinese, Fiorentina-Crotone e Genoa-SPAL. Alle 18.00 scenderà in campo il Napoli al Mapei Stadium pronto a superare in classifica la Juventus in attesa che questa la sera affronti in casa il Milan. Completa la giornata la sfida Chievo-Sampdoria.

© Riproduzione Riservata.