Verona, allarme bomba in piazza Bra/ Ultime notizie: valigia sospetta, fermato un uomo, pericolo rientrato

Verona, allarme bomba in piazza Bra: valigia sospetta in pieno centro, evacuata la zona, ma si trattava di un trolley dimenticato. Un uomo straniero è stato fermato.

26 marzo 2018 Emanuela Longo

Verona, allarme bomba in piazza Bra (LaPresse)

Negli ultimi giorni sembra essersi ormai innescata la psicosi terrorismo e così, dopo il falso allarme scattato a Roma lo stesso è avvenuto questa mattina a Verona. Come riporta Veronasera.it, poco dopo le ore 9:00 è scattato l'allarme bomba per via di una valigia sospetta ritrovata abbandonata in pieno centro cittadino, in piazza Bra proprio davanti alla Gran Guardia. Si trattava di un trolley di colore nero che ha prontamente fatto scaturire la paura facendo intervenire le forze dell'ordine sul posto, che hanno provveduto in breve tempo a chiudere al traffico l'intera area, transennandola e facendo evacuare i presenti all'interno del palazzo storico, in particolare studenti che si trovavano lì in vista di un convegno. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri, coadiuvati da una squadra di artificieri giunta sul posto insieme a due mezzi dei vigili del fuoco, mentre la Polizia municipale si è occupata di gestire il traffico andato letteralmente in tilt. L'intento è stato appurare naturalmente la presenza o meno di sostanze nocive nella valigia ma alla fine l'iniziale pericolo è stato sventato.

LE OPERAZIONI E UN FERMO

L'allerta era nata per via di una incomprensione tra i dipendenti di uno studio che non si sarebbero messi d'accordo in merito al ritiro del trolley che ha fatto scattare immediatamente l'allarme bomba, subito dopo rientrato. La valigia, dunque, è rimasta per un certo lasso di tempo incustodita e questo avrebbe provocato il panico tra i passanti in pieno centro mattutino a Verona. La suddetta valigia conteneva esclusivamente documenti, per cui non è stato necessario farla brillare (a differenza di quanto riportato da Corriere.it che invece ha riferito di essere stata fatta esplodere alle 11:23 di questa mattina). Il proprietario, dunque, dopo averla riconosciuta è rientrato in suo possesso, mentre le forze dell'ordine sono riuscite a riportare poco alla volta l'intera situazione alla normalità, sciogliendo definitivamente i protocolli adottati in casi di allerta come questo. Come riporta Corriere.it, un uomo di origine cingalese che era stato visto avvicinarsi alla valigia sospetta è stato condotto in caserma per accertamenti e successivamente dirottato in psichiatria pare per problemi mentali. La piazza è stata riaperta intorno alle 11:30.

© Riproduzione Riservata.