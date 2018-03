Vte Pra’, incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia

Incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto informazioni ad un collega ed è rimasto travolto

26 marzo 2018 Niccolò Magnani

Tragedia al Porto di Genova (LaPresse)

Incidente gravissimo avvenuto questo pomeriggio al Vte di Pra’, un settore dei più produttivi del porto di Genova: un tir facendo retromarcia ha travolto, schiacciato e purtroppo ucciso un collega camionista di 60 anni, originario di Cosenza e arrivato in ospedale San Martino purtroppo senza possibilità di rimanere in vita. Stando alle primissime ricostruzioni fatte dal Secolo XIX, Eugenio Fata era sceso dal suo mezzo per chiedere alcune informazioni e solo a quel punto sarebbe stato travolto da un collega che stava facendo retromarcia con una motrice. Il camionista alla guida del tir è ora indagato per omicidio colposo e interrogato dalla Capitaneria di Porto genovese e dalla polizia: è sotto choc, come del resto tutti i portuali che hanno assistito alla scena terribile senza riuscire a fermare il precipitarsi degli eventi. Il Vte - Voltri Terminal Europa - di Pra’ si trova al momento chiuso per i rilievi sulla morte del povero camionista ma lo sarà anche per le prossime 24 ore visto che i portuali hanno indetto uno sciopero con effetto immediato.

SCIOPERO DI 24 ORE AL PORTO DI GENOVA

In seguito all’incidente mortale infatti i sindacati presenti nel porto di Genova hanno chiesto e subito ottenuto la sospensione dell’intera fase di operazioni all’interno del terminal genovese. Come annunciato dai portuali e autotrasportatori, «lo sciopero durerà dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani martedì 27 marzo». È stato bloccato l’accesso a tutti i terminal del porto che erano già schedulati come da programma consueto; la morte di Fata ha shoccato tutti e le indagini dovranno andare a stabilire cosa davvero sia successo in quesi secondi terribili che hanno posto fine all’esistenza di quel autotrasportatore esperto. «Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’elisoccorso, l’automedica del 118 e una pubblica assistenza. Il 60enne è stato immobilizzato e intubato e trasferito d’urgenza in codice rosso», riporta Genova24. Purtroppo, non ce l’ha fatta e oggi dunque si guarda all’ennesima tragedia sul lavoro, all’interno di un porto dove purtroppo non è la prima volta che avvengono fatalità mortali del genere.

