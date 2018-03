Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 27 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 37/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 27 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.37/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pronti ad annunciare i numeri vincenti di oggi grazie al concorso che avrà luogo questa sera. I premi in palio sono sempre ricchi e numerosi, facili da conquistare con le diverse modalità di gioco online e in ricevitoria. L'ultimo appuntamento del Lotto ha portato fortuna in particolare ad un giocatore della provincia di Massa Carrara, di Fosdinovo, che con quattro numeri giocati su Tutte le Ruote è riuscito a centrare il premio da più di 21 mila euro. Supera la soglia dei 14 mila euro un appassionato della provincia di Pesaro-Urgino, di Fano, grazie a tre numeri giocati sulla ruota Nazionale. Al terzo posto in classifica troviamo invece un vincitore di Palermo che si è aggiudicato il premio da più di 13 mila euro. Festa anche per i giocatori del 10eLotto, primo fra tutti il fortunello di Tione di Trento, in provincia di Trento, che con una giocata da 2 euro si è portato a casa 10 mila euro in premio. La vincita è stata possibile grazie all'estrazione immediata. Castello di Godegno in provincia di Treviso e Roma al secondo e terzo gradino del podio: le vincite sono state rispettivamente di 9.500 euro e 8 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già alla ricerca dei numeri da giocare per il concorso di questa sera. Un'impresa da non sottovalutare, soprattutto se si considera quante combinazioni possibili si possono realizzare! Per questo la smorfia napoletana rimane uno dei metodi più quotati per "intercettare" i numeri da giocare, complice anche la nostra Rubrica che l'ha interrogata per voi per questa nuova estrazione. La news che abbiamo scelto di approfondire oggi ci parla di un esemplare di pennuto particolare. Si tratta del Falco di Fuoco, una specie rapace dell'Australia che adotta un modo originale per catturare le proprie prede. Sembra infatti che il Falco di Fuoco sia solito appiccare dei piccoli incendi nella savana grazie ad una semplice azione: far cadere sull'erba secca dei bastoncini infuocati per spingere il bersaglio scelto ad uscire dalla propria tana. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il falco, 72, il fuoco, 14, la tana, 19, e l'incendio, 56. Come Numero Oro scegliamo invece la preda, 90.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot sempre più milionario per un SuperEnalotto che potrebbe ribaltare ogni previsione per l'estrazione di questa sera. Il montepremi raggiunge infatti 119,4 milioni di euro, a cui si aggiungono i premi abbinati a tutte le quote minori. Bottini da non trascurare, come ci ricorda l'ultimo appuntamento con il gioco Sisal: la vincita più alta ha superato infatti il valore di 775 mila euro per un fortunello che ha centrato il 5+1. Quasi 42 mila euro a testa invece per sei appassionati che hanno indovinato il 5 e oltre 36 mila euro ciascuno per i tre vincitori del 4+. Sono stati invece 108 gli appassionati a realizzare il bottino del 3+, pari a 2.890 euro, mentre 709 giocatori si sono aggiudicati i 360,21 euro abbinati al 4. Il premio del 3 varia di poco il proprio valore rispetto al concorso precedente, fermandosi a 28,90 euro: i vincitori sono stati 26.585. Il premio del 2, pari a 5,64 euro, è stato conquistato invece da 422.438 appassionati. Rimane invariato il premio storico dello 0+, ovvero 5 euro per ciascuno dei 32.942 vincitori, mentre 10 euro vanno ai 14.231 tagliandi fortunati che hanno centrato l'1+. Infine abbiamo il 2+, il premio da 100 euro ed i suoi 2.113 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot per una serata fortunata all'insegna del concorso della Sisal. Chi si aggiudicherà il premio più alto in palio? Lo scopriremo solo fra poche ore, ma meglio non correre alcun rischio: avete già pensato a come spendere la vostra vincita? In caso di risposta negativa non preoccupatevi. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per consigliarvi un progetto presente su KickStarter in grado di soddisfare gli amanti degli smartphone. Spesso infatti i dispositivi ci scivolano dalle mani e si rompono, causando la rottura dello schermo nel peggiore dei casi. ThePhoneCoat permette invece di sfruttare una protezione con nanotecnologia incorporata in grado di aumentare prestazioni e resistenza dei circuiti interni. Una seconda pelle per il nostro smartphone, ma anche per i computer, i tablet e i pc. La cover è di facile installazione, basta applicarla al nostro dispositivo in pochi secondi per poter avere il massimo del comfort del design ultra slim. Il goal da 5 mila euro è già stato raggiunto, ma si può contribuire all'asta ancora per 29 giorni.

