Meningite Sardegna, allarme focolaio a Cagliari/ Otto casi e chiuse due discoteche: è epidemia?

Il numero di persone colpite da meningite in Sardegna negli ultimi mesi fa preoccupare (anche due morti) ma secondo le autorità non siamo davanti a una epidemia

27 marzo 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

C'è paura in Sardegna per gli otto casi di meningite registrati negli ultimi tre mesi. Due di queste persone sono morte. Epidemia? Un focolaio in atto? L'unità di crisi contro la patologia rifiuta questi termini e la profilassi e le vaccinazioni rimangono al momento limitate ai parenti delle vittime e agli amici più stretti. Gli ultimi due casi però, due ventenni che hanno frequentato lo stesso locale vicino a Cagliari, destano comunque preoccupazione. L'assessore regionale alla sanità ha incontrato oggi i giornalisti per fare il punto sulla situazione e si è venuto a sapere che nelle prime settimane dell'anno erano stati presi provvedimenti in due discoteche, l'Fbi di Quartu e il Cocò di Cagliari, sottoposte a chiusura. Ma, ha detto l'assessore, non per casi di meningite, ma "per scarse condizioni igienico-sanitarie". La prima delle due è stata riaperta e sotto controllo continuativo.

CHIUSE DUE DISCOTECHE

I locali ad alta densità di affollamento sono infatti quelli dove c'è il rischio di essere contagiati, anche le scuole dove spesso si sono registrati casi di meningite. Si è venuto anche a sapere che uno dei due giovani recentemente colpiti si era rifiutato di sottoporsi alla profilassi dopo essere stato a contatto con una persona colpita: non si capisce come mai non esistono disposizioni legislative che obbligano alla profilassi in casi come questo. Secondo quanto detto oggi "i numeri delle persone colpite non sono aumentati da quando venti anni fa venne introdotto la vaccinazione". E allora le cause? "Primo la stagione è stata particolarmente fredda con sbalzi di temperatura e c'è stata la peggiore epidemia influenzale degli ultimi anni. Secondo, un gran numero di casi è accomunato dall'età e dalla frequentazione di luoghi affollati" si legge su notizia pubblicata dall'agenzia Ansa. In effetti quest'anno diverse zone del paese, in particolare la Toscana, sono state colpite da casi di meningite.

© Riproduzione Riservata.