Morte Martina Rossi, Carlo Verdone non sarà teste/ L'attore non andrà in tribunale: no a richiesta difesa

Carlo Verdone non sarà ascoltato in qualità di testimone nel processo per la morte di Martina Rossi: non è stata accolta la richiesta dell'accusa e l'attore non comparirà in tribunale

Carlo Verdone non sarà sentito in qualità di testimone nel processo sulla morte di Martina Rossi, la studentessa ligure morta nel 2011 alle Baleari, nel quale sono imputati due ragazzi di Arezzo che erano con lei durante quella vacanza. Infatti, i giudici del Tribunale aretino hanno bocciato oggi la richiesta, avanzata da parte degli avvocati della difesa, di sentire l’attore come teste (dalla cui lista è stato dunque depennato) e dunque non comparirà in aula per testimoniare. La lista, come è noto, era stata presentata da Tiberio Baroni, l’avvocato di Alessandro Albertoni (uno dei due ragazzi accusati della morte della ragazza oltre che di violenza sessuale compiuta assieme al suo amico, Luca Vanneschi) dato che, a suo dire, Verdone era un plausibile testimone in quanto aveva rilevato una presunta analogia tra uno dei film diretti dal regista romano e quanto accaduto alla povera Martina. “La motivazione di chiamare un personaggio così conosciuto era legata alla volontà di dare una risposta altrettanto mediatica a un processo mediatico” ha provato a motivare la sua richiesta Baroni.

IL "GIALLO" SULLA MORTE DI MARTINA ROSSI

Martina Rossi è morta circa sette anni fa, il 3 agosto del 2011 mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a Palma de Mallorca: la studentessa genovese, all’epoca ventenne, era precipitata infatti dal sesto piano dell’Hotel Sant’Ana della località delle Baleari. La morte, secondo l’accusa, sarebbe stata una conseguenza di un altro reato contestato ai due ragazzi imputati nel processo, ovvero un tentativo di violenza sessuale conclusosi tragicamente. E, successivamente, sulla vicenda si sono riaccesi i riflettori quando l’avvocato Baroni aveva indicato Carlo Verdone come teste plausibile a causa dell’analogia tra una scena di un suo film e quello che, secondo la tesi della difesa, sarebbe stato invece il suicidio compiuto da Martina, lanciandosi spontaneamente dal balcone dell’hotel. Intanto, oltre alla decisione di depennare il nome dell’attore dal novero dei teste, si è anche appreso dall’udienza odierna che sono state dichiarate infondate le eccezioni sollevate dai difensori dei due ragazzi (ovvero il non celebrare in Italia un processo che si era già tenuto in Spagna) e che le intercettazioni saranno utilizzate interamente nel corso del processo.

