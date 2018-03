ROBERTA RAGUSA/ Antonio Logli, al via il processo d'appello: il figlio Daniele, "è innocente"

Roberta Ragusa: al via il processo d'appello che vede imputato Antonio Logli. Il marito della donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 si dice innocente, e il figlio gli crede

Roberta Ragusa (foto da Chi l'ha visto?)

Sarà probabilmente un'udienza fiume quella che domani, mercoledì 27 marzo 2018, darà il via al processo d'appello a Firenze che vede imputato Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da Gello la notte tra il 13 e il 14 gennaio di sei anni fa. L'ennesima tappa di una vicenda processuale che, per decisione della Procura di Pisa, nel dicembre 2016 aveva visto condannare il 55enne dipendente comunale a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e distruzione di cadavere della moglie. Da questa sentenza era derivato anche l'obbligo di dimora nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, quest'ultimo lo stesso in cui Logli - dopo aver vinto un contenzioso - risulta impiegato. Logli, fin dal giorno della scomparsa di Roberta Ragusa, ha sempre professato il convincimento che la moglie si fosse allontanata volontariamente. Ne è convinto anche il figlio della coppia, Daniele Logli che, come riporta La Nazione, ha trasmesso alla corte di assise d’appello una memoria tramite il suo avvocato Beatrice Vestri.

IL MOVENTE

Ma se Antonio Logli continua a dirsi innocente dal giorno della scomparsa di Roberta Ragusa da Gello di San Giuliano Terme, allora perché gli inquirenrti sono convinti che dietro l'improvvisa sparizione della donna vi sia la sua mano? Tutto prende le mosse dal racconto di un rapporto coniugale ormai in crisi, fatto di incomprensioni e tradimenti da parte di Logli. Quella notte, secondo l'accusa, la Ragusa avrebbe scoperto l'identità dell'amante del marito, quella Sara Calzolaio che negli anni aveva ottenuto la sua fiducia al punto di diventare babysitter dei loro bambini. Dopo una pesante litigata in casa, la Ragusa sarebbe uscita per le strade in piena notte con indosso un pigiama; a quel punto Logli sarebbe uscito a sua volta e l'avrebbe costretta a salire in macchina, dove questa avrebbe poi sbattuto la testa. Una ricostruzione ritenuta credibile anche in relazione alle dichiarazioni di uno dei testimoni chiave di questa vicenda, il giostrio Loris Gozi, che dice di aver visto quella notte l'impiegato litigare con una donna. Dal canto suo Logli non vacilla e, fanno sapere i suoi legali Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri, sarà presente in aula.

© Riproduzione Riservata.