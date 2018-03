Roma, arrestato maestro per abusi sessuali in una scuola materna/ 25enne ha violentato bimbe dai 3 ai 5 anni

Abusi sessuali su delle bimbe di età compresa fra i 3 e i 5 anni in una scuola materna a Roma: dopo la denuncia dei genitori, i Carabinieri hanno arrestato oggi un maestro

Violenza sui bambini (Archivio)

Choc tra i genitori di alcune bambine che frequentano una scuola materna di Roma (di cui non sono stati forniti i dati per preservare la privacy delle vittime e delle loro famiglie): come riportato dal Il Fatto Quotidiano e altre importanti testate nazionali, un giovane maestro, accusato di aver abusato sessualmente delle loro figlie (tutte comprese tra i 3 e i 5 anni di età) e colto in flagrante, “in atteggiamenti non equivocabili”, grazie anche a delle telecamere nascoste sistemate precedentemente in classe, è stato arrestato oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Capitale a seguito dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale, Clementina Forleo, su richiesta di due sostituti procuratori. L’uomo è finito in manette a seguito della denuncia presentata tempo addietro dai familiari delle piccole alunne, insospettiti da alcuni episodi raccontati dalle figlie e relativi a ciò che accadeva in aula.

IN MANETTE UN MAESTRO DI 25 ANNI

Al momento, non si conoscono tutti i contorni della vicenda ma il maestro si trova in custodia cautelare a Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria e sul suo capo pendono delle pesantissime accuse: avrebbe infatti abusato sessualmente delle bimbe (tutte minori di 6 anni) in più occasioni, “approfittando dell’ingenuità e della tenera età delle vittime”. L’orco, in questo caso, sarebbe un maestro di 25 anni, in servizio presso la scuola materna capitolina dallo scorso ottobre e il cui compito era quello di fornire i rudimenti della lingua inglese ai suoi piccoli allievi. A inchiodare l’uomo non sono state solo le denunce delle famiglie ma anche le immagini delle telecamere nascoste che hanno filmato gli abusi commessi dal maestro nell’ultimo periodo e sui quali, tuttavia, le forze dell’ordine non hanno ancora fornito ulteriori dettagli.

