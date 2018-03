ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: calcio, stasera Inghilterra-Italia a Wembley (27 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: calcio, stasera amichevole Inghilterra-Italia a Wembley. Grande commozione per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. (27 marzo 2018)

27 marzo 2018 Fabio Belli

Azzurri, sfida all'Inghilterra (foto LaPresse)

STASERA INGHILTERRA-ITALIA

Questa sera secondo esame per l'Italia di Gigi Di Biagio a Wembley contro un'Inghilterra rinnovata dal tecnico Southgate, e che potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Mondiale in Russia. Dopo il pesante ko contro l'Argentina, il tecnico azzurro cambierà molto per cercare un'impresa che possa ridare morale a tutto il movimento azzurro, ma soprattutto cercherà una prestazione convincente per persuadere la Federazione a confermarlo in vista della scelta ufficiale del CT. Che come sottolineato da Billy Costacurta dovrebbe avvenire il prossimo 20 maggio: nel frattempo a Wembley nuova chance per il "Gallo" Belotti in attacco, col capocannoniere della Serie A Ciro Immobile in panchina.

LA MORTE DI FABRIZIO FRIZZI

È morto questa notte a causa di una emorragia celebrale il celebre conduttore Fabrizio Frizzi. L'uomo uno dei volti più noti della Rai, aveva avuto un problema celebrale agli inizi di ottobre durante la registrazione del celebre programma L'Eredità. Dopo qualche mese di inattività Frizzi era ritornato in televisione, ma la malattia non lo aveva mai lasciato. Il celebre conduttore aveva 60 anni e anche ultimamente continuava nel lavoro che lo aveva sempre appassionato. Il decesso è stato comunicato dai familiari, che hanno sottolineato come Fabrizio sia rimasto cosciente fino all'ultimo. Domani la salma di Frizzi sarà trasportata nella sede Rai di Roma per la camera ardente, mercoledì i funerali presso la chiesa degli Artisti della capitale.

PROVE D'INTESA MOVIMENTO 5 STELLE-LEGA NORD

Giornata piena di segnali che potrebbero essere il prologo per la creazione del governo. Oggi Matteo Salvini, leader del Carroccio, parlando con i giornalisti si è detto disponibile a fare un passo indietro rispetto alla carica di Presidente del Consiglio. L'affermazione suona come una vera e propria apertura a Luigi Di Maio a patto che anche quest'ultimo scelga la via del dialogo. L'idea che si fa spazio in questi giorni è quella di individuare una persona terza che possa garantire entrambi i partiti risultati vincenti alle elezioni, in tal caso con l'accordo di entrambi gli schieramenti la maggioranza parlamentare potrebbe essere possibile. La palla adesso passa al Presidente della Repubblica che nei giorni immediatamente dopo Pasqua inizierà il primo giro di consultazione con i leader di partito.

GUERRA DI SPIE DELL'UNIONE EUROPEA

Oltre 60 diplomatici russi sono stati allontanati dagli Stati Uniti d'America e dai paesi dell'Unione Europea, le misure sono un chiaro appoggio alla linea dura scelta dal Regno Unito in risposta all'avvelenamento di una ex spia un territorio inglese. I diplomatici allontanati prestavano servizio per la maggior parte nell'ambasciata di Washington, in tale sede si conta il maggior numero di allontanamenti. Anche l'Italia ha fatto la sua parte con l'espulsione di 2 diplomatici, appartenenti al regno delle steppe. Immediata la risposta di Mosca, che tramite il suo ministro degli Esteri ha sottolineato che presto le stesse misure saranno prese nel segno della reciprocità. Soddisfazione invece stata espressa da Londra, con la stessa May che sottolinea come l'Europa abbia capito la pericolosità del regime di Putin.

ANCORA UN CROLLO PER FACEBOOK

Ha perso un ulteriore 5% l'azione del noto social Facebook al centro di un ciclone finanziario dopo la decisione dell'autorità americana, di aprire un'indagine sul furto dei dati sensibili di una cinquantina di milioni di utenti. L'agenzia federale preposta alla protezione dei consumatori è stata molto dura nel comunicato con cui si comunica l'apertura delle indagini, sottolineando che farà tutto il possibile per proteggere la privacy dei consumatori a stelle e strisce. Le vendite che hanno interessato soprattutto la creatura di Zuckerberg hanno colpito tutto il comparto informatico della borsa americana, trascinando di fatto al ribasso i listini di tutte le maggiori compagnie.

