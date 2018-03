Alessandria, prof disabile legata e presa a calci/ Ultime notizie, bullismo: classe sospesa per un mese

28 marzo 2018 Silvana Palazzo

Alessandria, prof disabile legata e presa a calci (Foto: LaPresse)

Una professoressa disabile è stata legata ad una sedia e presa a calci dai suoi alunni, mentre altri riprendevano tutto per poi pubblicare il video su Instagram. L’inquietante episodio è avvenuto un mese fa in una classe prima di un istituto superiore di Alessandria, in Piemonte. Stando a quanto ricostruito da La Stampa, gli studenti avrebbero approfittato delle difficoltà di movimento dell’insegnante per agire indisturbati. L’hanno legata con il nastro adesivo alla sedia, che poi hanno preso a calci. Nel frattempo uno studente riprendeva tutto con lo smartphone e poi ha pubblicato la registrazione sui social. A salvare la docente dalla folle furia dei suoi alunni è stato uno studente di un’altra classe, che stava camminando nei corridoi. Attirato dal forte rumore, ha assistito al triste episodio e subito allertato un bidello. Insieme hanno allontanato gli alunni protagonisti dello sconsiderato gesto, liberando l’insegnante.

ALESSANDRIA, BULLISMO A SCUOLA: PROF LEGATA E PRESA A CALCI

La professoressa se l’è cavata solo con un grosso spavento. Conseguenze più serie invece per i bulli, che avevano pubblicato la “bravata” sui social network. La vicenda è finita davanti al Consiglio di Istituto che ha deciso di punire l’intera classe con un mese di sospensione, ma con obbligo di frequenza. Questo vuol dire che gli studenti responsabili di questo deprecabile gesto dovranno impegnarsi in lavori socialmente utili. Ad esempio, nell’intervallo dovranno andare a svuotare i cestini delle altre classi della scuola. La punizione però sta facendo discutere ad Alessandria, perché per alcuni è considerata troppo lieve. Alcuni insegnanti dell’istituto, come riportato da La Stampa, sostengono che «servivano pene più severe» contro quegli studenti che hanno reso la loro collega vittima di un bruttissimo gesto di bullismo. «Una punizione per nulla esemplare, e un messaggio sbagliato agli studenti che rispettano la scuola e gli insegnanti», hanno dichiarato altri docenti che avrebbero voluto «pene» più severe.

