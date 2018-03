Boato a Livorno, esplosione al porto/ Ultime notizie, si temono morti: disintegrata cisterna di etilene

Livorno, esplosione al porto: presenti diversi feriti, ma si temono alcuni morti. Arrivano aggiornamenti tragici dal Cantiere Neri di Livorno dove pochi minuti fa, oggi mercoledì 28 marzo 2018, è stato udito un grande boato: come riporta il Corriere della Sera, è avvenuto uno scoppio durante il rifornimento a un serbatoio di gas nella zona industriale. Non giungono aggiornamenti certi circa la presenza di morti, mentre sono alcuni gli operai feriti. Sul posto, immediatamente dopo l’incidente, sono accorse le prime squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze. Le prime testimonianze dal posto, con alcune persone presenti sul luogo dell’accaduto, parlano di “alcuni feriti”. Notizie non ancora confermate, riportate dal Corriere della Sera, parlano anche di due persone morte. Per il momento c’è la massima cautela con le indiscrezioni, con le squadre di soccorsi al lavoro.

Momenti di concitazione al Cantiere Neri di Livorno, con la zona nel deposito di oli combustibili che è stata completamente evacuata dalle forze dell’ordine. Nell’esplosione del serbatoio di etilene, come sottolinea Il Messaggero, sarebbero rimaste coinvolti due o tre operai. Ambulanze al lavoro per trasportare in ospedale le persone contuse, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona, anche se da quanto risulta nella zona non si è sviluppato alcun incendio: il serbatoio dopo l’esplosione si è inclinato. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni degli operai rimasti coinvolti nell’esplosione, con notizie verificate e confermate dalle autorità sull’eventuale presenza di persone decedute. Vi terremo aggiornati nei prossimi minuti, situazione da tenere monitorata.

