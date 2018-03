Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (212/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 28 marzo, i numeri vincenti in diretta con il concorso 212/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

28 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna stasera con una nuova estrazione. Come ogni mercoledì, oggi mercoledì 28 marzo 2018, un nuovo appuntamento con la fortuna torna a far sognare gli italiani. Lo hanno fatto la settimana scorsa inseguendo la sestina fortunata: sono state ben dodici le giocate che hanno sfiorato il grande colpo. Si sono consolati con il premio riservato al “5”, ma oggi riparte l’assalto alla combinazione vincente. Questo è il gioco che mette in palio tutto il montepremi in un un’unica sera, quindi sono ore febbrili per scegliere i dodici numeri da giocare nella speranza di indovinarne la metà, i sei numeri vincenti. Giocare a SiVinceTutto Superenalotto è molto semplice, ma per vincere non bisogna sperare solo di indovinare tutti i numeri vincenti: lo si può fare anche azzeccando 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta. Pronti per una nuova estrazione? Buona fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Non mollano i tanti appassionati di SiVinceTutto Superenalotto, anzi rilanciano la sfida preparandosi all’estrazione di stasera. Si tiene come ogni mercoledì alle 20.00: ci faremo trovare pronti per raccogliere in diretta i numeri vincenti e permettervi così di verificare la vostra giocata. C’è anche voglia di riscatto, perché l’estrazione delle “meraviglie”, così come è stata definita quella del 17 gennaio, è ormai molto lontana. In quell’occasione ben sette giocatori indovinarono i sei numeri vincenti, dividendosi il montepremi. La speranza è che la combinazione di stasera sia altrettanto fortunata e memorabile per chiudere al meglio il mese di marzo e cambiare le vite di qualche appassionato di questo gioco che continua a sorprendere. Prima di far partire il countdown, ricordiamo quanto accaduto mercoledì scorso. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 21 marzo scorso sono stati: 40-45-87-10-61-55. Presto vi daremo la nuova combinazione fortunata.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

