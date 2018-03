Fabrizio Frizzi, emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un allarme: le voci sul tumore inoperabile

Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma

Fabrizio Frizzi (LaPresse)

Infuria il dibattito su quale sia stata la causa della morte di Fabrizio Frizzi, stroncato lunedì da una emorragia cerebrale, già colpito meno di sei mesi fa da una ischemia durante la registrazione di una puntata de L'Eredità. Grande cordoglio del mondo televisivo, con la camera ardente visitata da migliaia di persone per uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Una emorragia cerebrale dovuta a qualcosa di ben preciso, ma ancora non divulgato e non ipotizzabile in assenza dei valori e delle analisi di Fabrizio Frizzi. Eppure, senza mai nominare la parola "tumore", rimbalzata invece su molti siti e blog, Melania Rizzoli su Libero ha dato la sua opinione del perchè e soprattutto del come questa emorragia cerebrale improvvisa non gli abbia lasciato scampo, sottolineando che il conduttore è stato molto sfortunato: “La temibile emorragia cerebrale che lo ha colpito non sempre causa la morte, soprattutto in pazienti che sono sottoposti a cure mediche quotidiane e sotto stretto controllo, sia clinico che radiologico, per varie patologie, e perché tutto dipende da dove essa si manifesta”. Melania Rizzoli ha sottolineato che l’emorragia cerebrale è una sindrome neurologica acuta, causata dalla rottura di un vaso arterioso nel cervello, con stravaso di sangue nel parenchima cerebrale. Diversi gli eventi provocati dal danno vascolare, dall’aneurisma all’ipertensione arteriosa, fino a tumori cerebrali primitivi o metastitici.

FABRIZIO FRIZZI, LA CAUSA DELLA MORTE

Nel caso specifico di Fabrizio Frizzi, Melania Rizzoli ha sottolineato che la rottura del vaso sanguigno nella testa con conseguente perdita di sangue è avvenuta all’interno del cervello stesso, dentro la massa cerebrale bianca o grigia o dentro le sue cisterne. In questo caso la situazione si complica considerevolmente, perché “i sintomi compaiono all' improvviso, senza prodromi, e possono evolvere anche molto rapidamente”. Ricordiamo tutti che lo scorso ottobre 2017 Fabrizio Frizzi è stato colpito da un malore riconducibile a una patologia cerebrale, con quella ischemia che era stata il primo campanello di allarme di una patologia che non era stata operata, bensì “che aveva segnato i presupposti della sindrome neurologica che lo ha condotto all' emorragia fatale”, sottolinea Melania Rizzoli. Nonostante le sue condizioni di salute precarie, Fabrizio Frizzi ha comunque vissuto la sua vita di sempre, continuando normalmente a lavorare nonostante le cure quotidiane radioterapiche e chemioterapiche: “un esempio per tanti”, conclude la Rizzoli.

