Incidente stradale/ Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi (28 marzo 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.

28 marzo 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale

Un grave incidente stradale è avvenuto alle 11.30 di oggi, mercoledì 28 marzo 2018, sulla statale 13 Pontebbana a Magnano in Riviera, all’uscita del negozio Bricofer. Due automobili e un camion si sono scontrati: gravi i due conducenti delle vetture. I carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli sono subito intervenuti sul posto per rilievi e viabilità. Stanno accertando le cause per le quali una Hyndai Tucson si è scontrata con una Renault Megane. Nell’incidente stradale è rimasto coinvolto anche un camion, finito nel fosso tra la statale 13 e la zona della ferrovia. Come riportato da Il Gazzettino, sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, un’ambulanza e l’elicottero decollato da Campoformido. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario e portati in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: entrambi sono in pericolo di vita. Un grave incidente è avvenuto anche a Basiliano, dove si sono scontrati un’auto e una moto: il centauro è rimasto ferito molto gravemente ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Udine.

VERONA, AUTO SI SCHIANTA E RIBALTA: MORTO 19ENNE

Un incidente stradale è avvenuto a Monza, lungo la strada provinciale 60. Alle porte del capoluogo, per cause ancora in accertamento, una Ford Fiesta condotta da un uomo di quarant’anni ha perso il controllo ribaltandosi a ridosso della carreggiata in direzione Monza. Nell’incidente stradale non sono rimaste coinvolte altre vetture, quindi il conducente del mezzo avrebbe fatto tutto da solo. Vigili del fuoco da Monza e agenti della polizia locale di Villasanta sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118. Un ragazzo di 19 anni, Marco Agnello, è invece morto stanotte a Verona: il ragazzo, originario di Palermo e residente a Vigasio, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri di Villafranca e Vigasio, ma il ragazzo era già morto. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’alta velocità: il ragazzo sarebbe andato a sbattere contro una casa disabitata per poi ribaltarsi completamente.

© Riproduzione Riservata.