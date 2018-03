Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Bel tempo sulla nostra penisola: sole e temperature primaverili

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018, bel tempo sulla nostra penisola: sole e temperature primaverili. Domenica e lunedì all’insegna del sole e di un clima mite in Italia

Bel tempo a Pasqua e Pasquetta in Italia

Quella che si avvicina dovrebbe essere una Pasqua asciutta e all’insegna del bel tempo. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento sulla nostra penisola, ma per domenica e lunedì (Pasquetta), sull’Italia splenderà il sole. Ma andiamo con ordine. Come segnalato da 3BMeteo, l’inizio del weekend pasquale sarà caratterizzato da un peggioramento della situazione, con una perturbazione che giungerà sull’Italia nelle giornate di venerdì e di sabato. Arriverà sul Bel Paese l’aria fredda dal nord atlantico, causando quindi piogge e rovesci su gran parte della nostra penisola. La situazione migliorerà però rapidamente, visto che già da domenica mattina, il giorno di Pasqua, dovrebbe rivedersi il sole su praticamente tutta l’Italia, con la perturbazione che invece si sposterà sull’Europa sudorientale.

TEMPERATURE FRA I 14 E I 18 GRADI

Qualche residuo prevarrà ancora sul nordest e sulle regioni tirreniche, ma sul resto dell’Italia non dovrebbero essere previsti fenomeni significativi. A Pasquetta, invece, il tempo sarà soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento nella zona levante della Liguria, e in alta Toscana, dove non dovrebbe comunque piovere. Bel tempo al Centro Sud e qualche nuvola al Nord, senza alcun rovescio. Peggioramento invece a partire dalla serata, in particolare al nord ovest, sulle Prealpi, le Alpi orientali, nonché in Sardegna, ovest della Sicilia e le coste del medio Tirreno. Per quanto riguarda le temperature, infine, saranno miti al sud, tipicamente primaverili, mentre al centro nord saranno in diminuzione, soprattutto nella giornata di sabato, con l’arrivo della perturbazione. Fra domenica e lunedì, i valori diurni dovrebbero comunque oscillare fra i 14 e i 18 gradi: una Pasqua decisamente gradevole.

