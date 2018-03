Monetine fontana di Trevi da aprile al Comune di Roma?/ Ultime notizie: proroga Caritas per tutto il 2018 poi…

Monetine nella fontana di Trevi da aprile al Comune di Roma? La proroga dell'ultimo minuto del Campidoglio: resteranno alla Caritas almeno per tutto il 2018.

28 marzo 2018 Emanuela Longo

Fontana di Trevi (Pixabay)

Che fine faranno le monetine della fontana di Trevi? Un gesto semplice ma divenuto ormai una consuetudine per i tanti turisti che arrivano ogni anno a Roma e che lanciano pochi spicci nella fontana resa celebre anche da Anita Ekberg ne La Dolce Vita di Fellini, con l'augurio di poter fare presto ritorno nella Città Eterna. Ora però, quelle stesse monetine saranno gestite direttamente dal Campidoglio e non più dalla Caritas. L'ente benefico, come spiega Repubblica.it, finora ha potuto godere di un tesoretto da 1,4 milioni di euro l'anno. Come annunciato nella mattinata odierna, però, dal primo aprile le monetine sarebbero andate dal Comune, come anticipato dalla riforma firmata dal vicesindaco di Roma Luca Bergamo e dall'assessora alle Politiche Sociali, Laura Baldassarre già lo scorso ottobre. La promessa del Campidoglio, tuttavia, era di reinvestire questo tesoretto in progetti solidali che però non sarebbero più stati gestiti dalla Caritas. Dopo l'annuncio delle passate ore, però, arriva a sorpresa la proroga del Comune di Roma, come spiega Il Messaggero. Per il momento, dunque, le monetine della fontana di Trevi resteranno alla Caritas, almeno fino al prossimo 31 dicembre 2018. Da quel momento in poi, dunque, si tornerà nuovamente a chiedersi quale sarà il destino delle monetine lanciate ogni giorno dai turisti.

LA PROROGA LAST MINUTE DEL CAMPIDOGLIO

Il nuovo regolamento capitolino che prevedeva la raccolta e l'impiego del tesoretto della fontana di Trevi a Roma non sarà attuato nei prossimi giorni, come inizialmente anticipato nella giornata odierna. Gli spicci contenuti nella vasca della Dolce Vita, infatti, restano nella gestione della Caritas grazie ad una proroga "last minute" approvata dal Campidoglio nelle passate ore e valida per tutto il 2018. Un modo per evitare, in extremis, la rottura tra il Campidoglio e il sindaco Virginia Raggi con la Caritas. Come spiega anche Avvenire, tuttavia, si tratta di una decisione temporanea in quanto, come riferisce l'agenzia Dire che cita fonti del Campidoglio, dal 2019 il dibattito si riaprirà, mettendo fine a quanto finora gestito dalla Caritas che con il tesoretto di circa 1,4 milioni di euro annui aveva destinato denaro e finanziato le sue opere a Roma, tra alloggi per i senzatetto, mense, guardaroba e centri di ascolto. Al momento, dunque, tutto resta così com'è, ma tra qualche mese si tornerà nuovamente a riparlare della riforma elaborata lo scorso ottobre.

