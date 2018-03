Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 28 marzo 2018: la Vergine riprende in mano la situazione

Paolo Fox, oroscopo oggi 28 marzo 2018. Previsioni segno per segno: la Vergine riprende in mano la situazione. Bilancia chiamata a non abbattersi e non mollare

28 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDI' 28 MARZO 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 28 marzo 2018. Amici della Vergine, dopo un periodo difficile, finalmente riprendete in mano la situazione. E' il momento di parlare con persone importanti, di agire. Giovedì è l'unica giornata in cui è il caso di mantenersi lontano dalle situazioni negative. Questa Pasqua sarà molto importante per voi. Se siete della Bilancia, non dovete abbattervi. Ora avete delle responsabilità maggiori e dovrete fronteggiarle al meglio delle vostre possibilità. Apparite molto preoccupati. Da un lato infatti siete piene di energia per quello che state affrontando, dall'altro però vi rendete conto che quello che ora vivete ha un determinato costo in energia. Per i Pesci è una settimana molto utile per il perseguimento dei propri obiettivi. Il 2018 è l'anno in cui ti porrai di nuovo come protagonista della tua vita. Molti di voi si stanno dando da fare ed è importante continuare ad agire.

AMORE AL TOP PER...

Per il Sagittario, il monito è: non bloccate l'amore, soprattutto se il mese di marzo ha già portato un certo interesse. Capricorno: in amore non riversate le situazioni complesse che vivete all'esterno, anche se questo week end è Pasqua. Cercate infatti di essere tranquilli e ricordatevi che le cose stanno cambiando. Per l'Acquario, attenzione ad aprile per quanto concerne l'amore, un altro aspetto sul quale sarà saggio agire con prudenza. Importante per il Cancro cercare di mantenere la calma, dato che proprio in questo weekend in amore potrebbero riproporsi delle tensioni o delle situazioni poco chiare. Se stai dando troppo spazio al lavoro e poco all'amore qualcuno potrebbe risentirne e rimproverarti per questo. Le coppie dello Scorpione che hanno avuto delle situazioni di disagio devono stare attente perché potranno essere messe in crisi e vivere momenti destabilizzanti.

LAVORO AL TOP PER...

Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate che potranno rivelarsi molto interessanti per i nati sotto il segno dell'Ariete. Alcuni di voi si sentiranno poco soddisfatti, dato che è il momento forse di accettare un lavoro part time. Per voi è importante muovervi, anche per un semplice lavoro a tempo determinato. Per gli amici del Leone nell'ambito lavorativo le situazioni appaiono a vostro vantaggio in vista di una splendida estate e di un cambiamento che è il caso di effettuare dopo il mese di maggio. Attenzione alle dispute legali. Per il Toro dal punto di vista lavorativo questo è il momento per poter compensare delle difficoltà avute nel passato o delle spese.

