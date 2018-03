Torino, terrorismo: arrestato 23enne Isis/ Ultime notizie, blitz in tutta Italia, la vita segreta in provincia

Torino, terrorismo: arrestato 23enne Isis ultime notizie. Fermato dopo un blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino, accusato di essere affiliato allo Stato Islamico

Arrestato a Torino un terrorista Isis

Nelle scorse ore è stato arrestato a Torino un ragazzo 23enne di origini italo-marocchine. L’accusa nei suoi confronti è quella di «partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico», ovvero, di essere un affiliato dell’Isis. Elmahdi Halil, il nome del militante fermato dalla Polizia, era già noto alle forze dell’ordine visto che tre anni fa, nel 2015, era stato condannato per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, dopo aver pubblicato sul web alcuni documenti inerenti l’Isis. La condanna non ha però fermato Halil, che anzi, ha proseguito la sua opera di auto indottrinamento, divenendo sempre più un fanatico dello Stato Islamico. Gli inquirenti lo accusano di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo sul web, e al suo arresto sono giunti dopo aver eseguito tredici perquisizioni a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia.

IL SUO INDOTTRINAMETO FANATICO

Elmahdi Halili creò nel 2016 un sito web dopo l’uccisione del capo della propaganda e portavoce dell’Isis Abu Mohammed Al Adnani, pubblicando i file audio contenenti i messaggi più importanti proprio di Al Adnani, fra cui quello in cui si dava l’ordine ai vari affiliati Isis in Europa di scatenare l’inferno nei confronti degli infedeli dell’occidente. Come dicevamo, le indagini sono iniziate nel 2015, dopo la condanna, periodo in cui il giovane italo-marocchino ha proseguito i propri “studi”, e nel suo computer è stato trovato moltissimo materiale riguardante l’Isis, compresi messaggi e filmati di propaganda, video riguardanti i combattenti in Siria e in Iraq, nonché le brutali esecuzioni avvenute in questi anni. Elmahdi Halil considerava Al Adnani e Anwar Al Awlaki, il “Bin Laden di internet”, come dei veri e propri padri spirituali, le cui indicazioni andavano seguite alla lettera.

© Riproduzione Riservata.