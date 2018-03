ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, i funerali di Fabrizio Frizzi nella Chiesa degli Artisti a Roma (28 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: i funerali di Fabrizio Frizzi nella Chiesa degli Artisti per l'ultimo saluto commosso. Intanto Salvini e dice no al ricatto di Di maio. (28 marzo 2018)

28 marzo 2018 Fabio Belli

Fabrizio Frizzi (LaPresse)

L'immenso omaggio a Fabrizio Frizzi: oggi i funerali a Roma

Una camera ardente affollata non solamente da gente dello spettacolo ma anche da gente comune, Questo è quello che è avvenuto oggi a Roma durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi, il noto presentatore televisivo scomparso nella notte di ieri. Tanti cittadini comuni in fila fin dall'alba per esprimere il loro ricordo di un uomo dello spettacolo sempre mite e gentile. Tra la gente famosa spicca la presenza di Beppe Fiorello che insieme al fratello si sono soffermati per una decina di minuti, poi l'amico di sempre Carlo Conti, e ancora Alba Parietti, Enrico Mentana, Walter Veltroni e finanche la il primo cittadino della città eterna Virginia raggi. I funerali si terranno domani presso la chiesa degli Artisti a Roma in Piazza del Popolo.

Salvini gela il Movimento 5 Stelle e Di Maio: nessun veto su Berlusconi!

Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che di fatto chiude ad un governo cinque stelle con premier Luigi Di Maio. Il leader del Carroccio parlando con i giornalisti sottolinea l'arroganza dei grillini, e afferma che se Di Maio espone la Lega all''aut aut relativamente a Berlusconi a lui non resta che defilarsi. Salvini è molto duro soprattutto sulla carica di Presidente del Consiglio, commentando le parole del politico Campano che ieri aveva detto "o io o nessuno" Salvini afferma che così si costruiscono solo murri e non si fa certo il bene del paese. Per la Lega la tenuta dell'Alleanza di centrodestra è prioritaria, e per quanto tra i grillini vi sia gente ragionevole eventuali "ricatti politici" non saranno tollerati durante la creazione dell'esecutivo. Per l'esponente leghista la base è il programma, un programma che però deve contenere anche le idee del centrodestra comprese quelle di Silvio Berlusconi.

Facebook, Ue chiede entro 15 giorni chiarimento

La Commissione Europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro i prossimi 15 giorni” chiarimenti definitivi riguardo lo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è stata avanzata in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare la Commissione Europea vuole sapere se in che modo siano stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e ha intenzione “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook sono caduti nelle mani di terzi senza il loro consenso“. Nel frattempo il fondatore Mark Zuckerberg ha deciso di prestare testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti e la sua audizione a Washington dovrebbe avvenire entro qualche settimana.

Abusi in classe arrestato un 25enne

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato oggi un maestro di scuola materna, accusato di aver compiuto atti sessuali con le alunne della scuola materna. L'insegnante un maestro di 25 anni, di cui non sono state emesse le generalità, era stato assunto nell'ottobre scorso. Fin dal suo arrivo le le giovani bambine che frequentavano la sua classe, avevano dimostrato un evidente ritrosia per recarsi a scuola. Dopo le denunce dei genitori gli investigatori hanno voluto vederci chiaro, e hanno riempito la sua classe di telecamere di sorveglianza. Dalle immagini registrate si vede come l'uomo induceva le minori a subire ripetuti atti di molestia. Il maestro arrestato oggi all'alba, è stato trasferito presso il locale carcere in attesa di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

L'Italia fa passi incoraggianti a Wembley

Dopo la pesante sconfitta contro l'Argentina, l'Italia di Di Biagio riesce a compiere un passo avanti incoraggianti pareggiando a Wembley contro l'Inghilterra. Sotto per un gol di Vardy, l'Italia ha giocato una partita con buona intensità, andando sotto per un banale errore difensivo. Nel finale Federico Chiesa, subentrato a Candreva, ha guadagnato un calcio di rigore che Lorenzo Insigne, non brillantissimo nella prestazione individuale, ha trasformato permettendo agli azzurri, in un momento storicamente tra i più difficili, di pareggiare in uno dei templi del calcio mondiale.

