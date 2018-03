AUTO CONTRO GENDARMI IN FRANCIA/ Attacco ultime notizie: fuga Peugeot al confine Piemonte, chiuse scuole Isere

Attacco in Francia, auto contro gendarmi: le ultime notizie, una Peugeot 207 nera è in fuga con i soldati all'inseguimento. Prima insulti poi tentato investimento: è terrorismo?

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 12.30 Niccolò Magnani

Attacco in Francia, auto tenta di investire gruppo di gendarmi (LaPresse)

L’auto in fuga del presunto terrorista è ricercata in tutta la Val d’Isere fino al confine con il Piemonte, come ha spiegato bene l’ultimo collegamento di Chi l’ha visto, edizione quotidiana: intanto, come annunciano le forze dell’ordine francesi, le scuole di tutta la regione dipartimentale sono state blindate per evitare possibili altri attacchi dopo il tentato investimento dei gendarmi. Gli allievi di ogni età e genere sono per ora chiusi all’interno delle scuole fino a nuovo ordine, ovvero fino al termine dell’emergenza auto in fuga: «Nessuno può entrare o uscire fino a nuovo ordine, mentre in tutta la regione dell'Isère è scattata la massima allerta. Le autorità hanno parlato di un gesto deliberato, ma non è ancora stata confermata la pista terroristica», spiega Tg Com24 dopo l’allarme filtrato da Radio France Info. Numerose le pattuglie di polizia e gendarmi dispiegate per trovare il fuggitivo di cui ancora non è dato sapere se sia un presunto terrorista e un caso deliberato ma per altri motivi minori. Di certo, dopo l’attentato di Trebes, l’intera Francia ha alzato i livelli di allerta e anche la vicina Italia con i confini presidiati e con già tutti i riferimenti di targa e modello d’auto in fuga da Varces-Allieres-et-Risset nelle ultime ore.

AUTO CONTRO GENDARMI IN FRANCIA

La Francia tranquilla praticamente non sta mai: nuovo possibile attacco terroristico qualche giorno dopo la strage di Trebes ad opera dell’Isis. Un uomo alla guida dei una Peugeot ha tentato di investire vicino ad una caserma a Varces-Allie’res-et-Risset (dipartimento Isere, regione Alvernia-Rodano-Alpi) un gruppo di soldati gendarmi francesi senza per fortuna provocare alcun ferito serio e compiere alcuna vittima. È in corso da qualche minuto in tutta la regione una caccia all’uomo ad ampio raggio per timore si tratti dell’ennesimo possibile attentato terroristico, questa volta per fortuna andato non a “buon fine” per i killer. Stando ai primi racconti dei media francesi, l’auto a folle velocità ha tentato attorno alle 8.45 di investire il gruppo di soldati dopo averli pesantemente insultati da pochi metri: si tratta di un gruppo di gendarmi del 93 Reggimento di Artiglieria di montagna a Varces e sono tutti riusciti per fortuna a schivare il tentato investimento.

IN FUGA IL CONDUCENTE SU UNA PEUGEOT

Ora la Peugeot 207 nera del presunto terrorista è cercata dalle forze speciali francesi dopo che l’autista ha accelerato e sgasato a tutta potenza una volta che ha mancato i soldati per pochissimi centimetri: secondo quanto riporta il quotidiano Le Dauphiné Libéré si tratterebbe un atto deliberato nato dopo una discussione e uno svariato numero di insulti contro i gendarmi. Parlare di terrorismo al momento è forse troppo presto e la polizia ancora non ha rilasciato novità a riguardo, almeno fino a quando non troveranno il responsabile e lo incrimineranno per tentato omicidio plurimo. Quello che è certo p che la Francia vive di nuovo giorni di fuoco nel mirino del terrorismo islamista internazionale: l’attacco con morti a Trebes ha lasciato il segno e risvegliato il senso di paura in tutta Europa, “sopito” dopo gli attentati in estate a Barcellona. Secondo quanto riporta l’Ansa, il conducente della Peugeot proveniva dalla direzione opposto al gruppo e avrebbe gridato contro i soldati prima del tentato investimento plurimo. Si sono gettati in un fosso per evitarlo e poi hanno cominciato l’inseguimento ancora in corso per le strade dell’Isere.

